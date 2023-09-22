​Голова МЗС Польщі: ми віримо в Україну, але її нинішня політика є шкідливою і образливою

Порівняння Польщі з Росією, які останніми днями з’явилися у заявах українських політиків, є шкідливими і вкрай образливими для польського суспільства.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у Twitter.

Він наголосив, що подібні заяви "ведуть до глибокого переосмислення польської свідомості щодо України та українців".

"У тих самих домівках, де ми спонтанно приймали українських біженців, за столиками, де слухали розповіді про їхню долю, сьогодні ми дивуємося, як можна в одному ряду згадувати поляків і росіян, які кривдять українців", – пише Рау.

Він зазначив, що Польща, як і Україна, протягом століть була жертвою російського імперіалізму, який намагався "підкорити нас, чи то в 1939 році в Польщі, чи в 2022 році в Україні, зґвалтуваннями, пограбуваннями, депортаціями та розстрілами".

"Допомога нашої влади Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України чи не кожної польської родини. Тому нинішня політика України є для нас не тільки шкідливою і болючою, а передусім образливою. Важко припустити, що це швидко забудеться. Тому це шкідливо для України. Разом ми багато втрачаємо від цього. Ми віримо в перемогу України. Ми не будемо стояти осторонь. Але ми не дозволимо торгувати нашими стосунками з Польщею в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні", – наголосив польський міністр.

Він додав, що "потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польського суспільства до доброї волі української влади".

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні. Ці слова пролунали на тлі загострення напруженості між Києвом та ЄС після того, як Єврокомісія вирішила дозволити продаж українського зерна у всьому блоці, скасувавши обмеження на імпорт, якими п'ять східних країн ЄС спочатку прагнули захистити своїх фермерів від конкуренції.

Польський президент Анджей Дуда згодом назвав цю цитату вирваною з контексту. За його словами, Моравецький сказав, що Польща не буде передавати Україні те нове озброєння, яке придбала для своєї армії. Натомість виконувати старі контракти з Україною про постачання озброєння – буде.