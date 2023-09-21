7-й Київський тиждень критики представив програму «Фокус: Україна — Польща». Це добірка актуальних фільмів, які відображають кінопроцес обох країн, з його жанровими та авторськими пошуками.

Відбір українських картин здійснювала польська сторона: головред кіножурналу «Екрани» Мілош Стельмах, кіножурналістка, членкиня ФІПРЕССІ та Європейської кіноакадемії Марта Балага, а також кінокритикиня та доцентка Центру порівняльних досліджень цивілізацій Ягеллонського університету Ельжбета Ольжацька. Після показів польські кінокритики модеруватимуть обговорення з українськими творцями.

Відбір польських стрічок здійснили куратори Київського тижня критики Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов і Анна Дацюк, які також модеруватимуть обговорення.

Фільми програми «Фокус: Україна — Польща»:

Фото: Київський тиждень критики — дебютний повний метр Філіпа Сотниченка, відомого своїми короткометражними фестивальними гітами «Технічна перерва» і «Цвях». Знята в жанрі пострадянського нуару, ця стрічка розповідає про розслідування вбивства міліціонера, яке розгортається за лічені місяці до скасування смертної кари. Світова прем’єра картини відбулася на великому європейському фестивалі класу «А» — Роттердамському, де вона здобула Приз Міжнародної асоціації кінопреси (ФІПРЕССІ). На Київському тижні критики відбудеться національна премʼєра фільму.

Фото: Київський тиждень критики

— ще один український повнометражний дебют у секції. Це стрічка Анни Бурячкової, відомої режисерки кліпів, у доробку якої — роботи для «Океану Ельзи», Джамали, Onuka, СТАСІК і Brutto. Події картини розгортаються у 1990-х роках у Києві, а в центрі сюжету — підлітки, їхні надії, сподівання та кохання у перші роки відновленої незалежності України. Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі в конкурсі Orizzonti Extra. У межах програми «Фокус» відбудеться українська прем’єра стрічки.

Фото: Київський тиждень критики

— другий повний метр Тоні Ноябрьової («Герой мого часу»). Це історія дорослішання, яка розгортається напередодні падіння СРСР. Головна героїня стає свідкою розлучення батьків, розпаду однієї країни та народження іншої. Світова прем’єра відбулася на Берлінале в межах програми «Панорама», а українська — на Одеському міжнародному кінофестивалі, де виконавиця головної ролі Карина Химчук отримала Спеціальну відзнаку національного конкурсу за Найкращу жіночу роль. У межах Київського тижня критики відбудеться київська прем’єра фільму.

Фото: Київський тиждень критики

— спільна робота Малґожати Шумовської («Снігу більше не буде», «Обличчя / Рило») та Міхала Енґлерта («Снігу більше не буде»). У центрі сюжету — мешканець невеликого містечка, який намагається бути хорошим чоловіком і батьком. З часом він відчуває гендерну дисфорію та вирішує стати на шлях здобуття особистої свободи. Але перепонами стають труднощі в сімейному житті та складні відносини в оточенні. Стрічка була вперше показана в офіційній програмі Венеційського кінофестивалю.

Фото: Київський тиждень критики

— фільм Аґнєшки Голланд («Ціна правди»). Картина розповідає про велику гуманітарну кризу на кордоні Польщі та Білорусі, спричинену білоруським диктаторським режимом, що пропагандою заманює біженців, охочих потрапити до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя активістки, молодого прикордонника та сім'ї сирійських біженців. На Венеційському кінофестивалі у 2023 році, де відбулася світова прем’єра стрічки, «Зелений кордон» було відзначено Спеціальним призом журі.

Фото: Київський тиждень критики

— стрічка Єжи Сколімовського, історія життєвих поневірянь очима тварини. Головний герой фільму — допитливий сірий ослик Іа з сумними очима, зірка пересувного цирку. Через раптові обставини він змушений вирушити у подорож Європою, а шляхом йому траплятимуться добрі та злі люди. Картина побачила світ на торішньому Каннському кінофестивалі, де здобула Приз журі та Приз за найкращий саундтрек. Цього року стрічка отримала номінацію на Премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».

Київський тиждень критики — міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. Програма події складається з кількох секцій: окрім програми «Фокус: Україна — Польща» фестиваль уже оголосив міжнародну ретроспективну секцію «Людина з кіноапаратом», присвячену залаштункам кіноіндустрії, та українську ретроспективну секцію «Жіноча роль», присвячену знаковим акторкам і створену спільно з Довженко-Центром. Незабаром також буде представлена міжнародна програма з гітами головних світових кінофестивалів. Традиційно в межах події відбудеться нагородження Премією «Кіноколо». Сьомий Київський тиждень критики триватиме з 12 до 18 жовтня в кінотеатрі «Жовтень». Продаж абонементів триває на сайті.

Нашадаємо, премія «Кіноколо» визначила номінантів. Серед фаворитів — фільми «Степне», «Ля Палісіада», «Люксембург, Люксембург» і «20 днів у Маріуполі».