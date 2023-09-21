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Фільм з українською копродукцією “Фотофобія” висунули на "Оскар" від Словаччини

Стрічка розповідає про хлопчика, який ховається від обстрілів РФ у харківському метро.

Фільм з українською копродукцією “Фотофобія” висунули на "Оскар" від Словаччини
Кадр з фільму "Фотофобія"

Фільм спільного виробництва Словаччини, Чехії та України "Фотофобія" став кандидатом від Словаччини на премію «Оскар». Про це повідомила компанія «Артхаус Трафік». Стрічка представлятиме Словаччину серед претендентів на номінацію "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Фільм "Фотофобія" режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика розповідає про одну з багатьох українських сімей, які після повномасштабного вторгнення РФ ховаються від обстрілів на станціях метро. Головний герой — 12-річний Микита — та його родина живуть на станції харківського метро. Денне світло для них – це синонім смертельної небезпеки, тож хлопчику не дозволяють виходити назовні.

Блукаючи покинутими вагонами й заповненими платформами, Микита зустрічає 11-річну Віку. Діти вирішують ризикнути і піднятися на поверхню, щоб відчути сонце на своїх обличчях.

Українським продюсером стрічки виступив Денис Іванов, засновник «Артхаус Трафік».

Кадр з фільму &quot;Фотофобія&quot;
Кадр з фільму "Фотофобія"

“Фотофобія" отримала приз Europa Cinemas Label Award на 80-му Венеціанському кінофестивалі у категорії "Найкращий європейській фільм".

Нагадаємо, претендентом на "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України стала стрічка "20 днів у Маріуполі" українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. 

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