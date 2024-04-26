Українська стрічка “Я, Побєда і Берлін” розпочинає прокат у Польщі

Чергова українська кінострічка виходить у прокат за кордоном.
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Цього разу пригодницька комедія української режисерки Ольги Ряшиної “Я, Побєда і Берлін” розпочинає прокат в кінотеатрах Польщі.
Подивитись фільм у Польщі можна буде з 4 травня. Цього дня розпочнеться прокат у Гданську, наступного дня - у Познані, а потім у Вроцлаві, Кракові та Варшаві.
Стрічка, що знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, занурює в атмосферу 90-х - епоху молодості Кузьми, особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.
- На 16 квітня фільм “Я, “Побєда” і Берлін” зібрав у прокаті в Україні майже 54 млн гривень. На стрічку було продано більше 350 тис. квитків.