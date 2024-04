Роман Шухевич, Кароліна Лянцкоронська, Анна Вінтур: нові біографії та мемуари

«Анна. Біографія». Емі Оделл

Видавництво «Yakaboo Publishing»

Фото: yakaboo.ua 'Анна. Біографія'

Бестселер № 1 за версією The New York Times; номінант у категорії Best History & Biography (2022) від Goodreads Choice Awards; входить до списку «10 найцікавіших книг» за версією Bloomberg. Відверта біографія головної редакторки американського Vogue, залізної леді, яка успішно стоїть на п'єдесталі модної індустрії ось уже третину століття.

Ще підліткою Анна Вінтур захопилася модою. Цілеспрямованість і наполегливість, а ще розуміння законів світу моди допомогли їй пройти тернистим шляхом від амбітної дівчини до ікони стилю, що визначає модні тренди і стандарти краси. Мрію життя Анна Вінтур здійснила в 1988-му, коли нарешті сіла в крісло головної редакторки американського Vogue. Вона повністю змінила вигляд журналу, створивши унікальний зразок глянцевої преси. Саме Анна стала прототипом головної героїні книги Лорен Вайсбергер (колишньої асистентки Анни) й екранізації Девіда Френкеля «Диявол носить Prada».

Американська письменниця, журналістка моди й культури, редакторка й медійна консультантка Емі Оделл майстерно вплітає особисту історію Анни в більшу розповідь про ієрархічну динаміку індустрії моди і складний світ видавництва Condé Nast. Для книги вона провела понад 250 інтерв’ю та зібрала свідчення колег, друзів і найближчого оточення Анни Вінтур.

«Власне уявлення про Францію. Життя Шарля де Ґолля». Джуліан Джексон

Видавництво «КМ-Букс»

Фото: balka-book.com «Власне уявлення про Францію. Життя Шарля де Ґолля».

Масштабна біографія людини, про яку більшість французів досі говорить з придихом. Це чергова спроба оцінити величну і вкрай неоднозначну постать президента Франції генерала Шарля де Ґолля.

18 червня 1940 року тоді ще маловідомий генерал французької армії виголосив в ефірі Бі-Бі-Сі з Лондона промову, у якій закликав французів не капітулювати перед нацистами, а чинити спротив. Завдяки цій трансляції Шарль де Ґолль увійшов в історію. А завдяки харизматичній особистості й силі волі зробив Францію однією з держав-переможниць війни. У 1958 році його обрали 18-м президентом. Реформи де Ґолля заклали основи нового політичного устрою країни, відомого як П'ята республіка, що діє досі.

Шарль де Ґолль був людиною з колосальним его, міг бути їдким, упертим, схильним до мак'явеллізму в досягненні цілей. Водночас любив літературу й історію, був непідкупним і не терпів корупції. Французи шанують де Ґолля як справжнього народного героя, адже у всіх своїх діях він керувався інтересами країни, яку безмежно любив.

Британський історик Джуліан Тімоті Джексон намагається неупереджено, а часом навіть досить жорстко викласти свою версію подій, базуючись на сотнях документальних матеріалів, у тому числі лише нещодавно опублікованих.

«Роман Шухевич. Життя легенди». Олеся Ісаюк

Видавництво «Наш Формат»

Фото: nashformat.ua «Роман Шухевич. Життя легенди».

Повний життєпис людини, яка фактично визначила перебіг другого етапу визвольного руху українців за державність.

Хоча Роман Шухевич належить до постатей, яких згадують повсякчас і в різних контекстах, широкі кола громадськості насправді мало що про нього знають. А часто він просто залишається в тіні іншого ідеологічного лідера — Степана Бандери.

Науковиця й докторка гуманітарних наук Олеся Ісаюк докладно розглядає постать Шухевича з історичної перспективи, аналізує його життєвий шлях і риси характеру. Мало хто знає, що Шухевич був талановитим музикантом, спортсменом, успішним підприємцем, здобув хорошу освіту і, безсумнівно, мав усе, щоб реалізуватися в цивільному житті. Однак ще в юності обрав шлях воїна.

Книжка спирається на джерела, свідчення й дослідження, а також маловідомі спогади сучасників Шухевича. Проілюстрована унікальними архівними матеріалами, містить медіадодаток із сотнями світлин і документів.

Видання з’явилось у серії «Наш пантеон», де також вийшли «Степан Бандера. Провідник української ідеї» та «Останній командир УПА. Життя і боротьба Василя Кука».

«Два світи. Проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького в 1865–1914 роках». Маґдалена Новак

Видавництво «Свічадо»

Фото: shop-ugcc.com.ua Два світи. Проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького в 1865–1914 роках

В українській історії важко знайти більш неоднозначну фігуру, ніж митрополит УГКЦ Андрей Шептицький. І водночас важко знайти діяча, чий авторитет ще за життя був таким беззаперечним.

Польський граф, який став українським священником. Чернець, який умів заробляти гроші й учив цього українців. Благодійник, який майже всю свою власність віддавав на підтримку української церкви, науки, культури й патріотичне виховання молоді. Патріот, який усе життя захищав українську ідею, але конфліктував з ОУН через неприйняття насильницьких методів у боротьбі за ідею. Людина, що з християнською смиренністю приймала всі перешкоди, але мала відвагу закликати сильних світу до покаяння.

Роман (Андрей) Шептицький походив з українського споляченого роду. Його представники обрали польськість, намагаючись здобути якомога вищий статус в Австрійській імперії. Та під час навчання в Ягеллонському університеті в 1880-х в анкеті Шептицький вперше зазначив свою національну належність як русинську. Дослідники цей вибір назвали епохальним, адже він змінив життя не однієї людини, а цілого народу.

Польська історикиня Маґдалена Новак написала чудову працю про передумови, мотиви й складнощі цього вибору. Книга вдало відображає переламну епоху в історії Центрально-Східної Європи, коли процес національного самовизначення охопив народи, що на той час втратили або взагалі не мали державності. Дослідниця ґрунтовно пояснює та прояснює контексти різних процесів на українських теренах на зламі ХІХ і ХХ століть.

«Воєнні спогади. 22 вересня 1939 — 5 квітня 1945». Кароліна Лянцкоронська

Видавництво «Книги-XXI»

Фото: bookopt.com.ua «Воєнні спогади. 22 вересня 1939 — 5 квітня 1945». Кароліна Лянцкоронська

Надзвичайне свідчення мужності й патріотизму, портрет сильної та приголомшливої жінки з безкомпромісним ставленням до зла.

Наприкінці минулого століття, коли хтось із поляків збирався до Рима, то часто жартівливо казав, що хоче там зустрітися з Папою Римським і Кароліною Лянцкоронською. Насиченого й нелегкого життя цієї відомої польської діячки, науковиці, львів'янки, яке зачепило три століття, з лишком вистачило б на кілька біографій.

У 1945 році вона написала спогади про події Другої світової війни, які десятиліттями відкидали європейські видавці — то як надто антиросійську книжку, то як надто антинімецьку. У книзі Кароліна пише про прихід перших совітів до Львова 1939 року, допити НКВС, утечу до окупованого німцями Кракова, діяльність у польському русі опору, перебування у станиславівській в'язниці та конфронтацію з начальником станиславівського гестапо Крюґером, вирок смерті, ув'язнення у львівській і берлінських в'язницях, два страшні роки в Равенсбрюку. Перед читачами постає неординарна особистість, її темперамент, винахідливість, відвага та вміння рішуче діяти в екстремальних ситуаціях.

Ця книга передусім про людяність у нелюдських обставинах, про внутрішню силу й гідність, про те, що війна — це не тільки про смерть, а й про шалену любов до життя. Нині спогади Кароліни Лянцкоронської лунають особливо гостро й співзвучно з воєнним досвідом українців у ХХІ столітті.

«Діана. Справжня історія з її вуст». Ендрю Мортон

Видавництво «Фабула»

Фото: bookopt.com.ua «Діана. Справжня історія з її вуст». Ендрю Мортон

В уяві багатьох принц Чарльз і принцеса Діана уособлювали миле й гламурне обличчя дому Віндзорів. Сама думка про те, що їхній десятирічний шлюб висить на волосині, була немислимою. Діана відчувала, що опинилася в полоні цілком нереалістичного уявлення громадськості про її королівські будні. Ікона за життя, легенда по смерті, вона продовжує зачаровувати і через чверть століття після жахливої ночі в Парижі, що обірвала її шлях.

Англійський журналіст, письменник і автор численних біографій відомих людей Ендрю Мортон пропонує дізнатися про королівські будні без прикрас. Ця новаторська біографія підготовлена на основі записаних із принцесою інтервʼю, яких не публікували раніше. Діана розповіла про своє нещастя, біль зради, булімію, спроби самогубства та жінку на імʼя Камілла. Щира сповідь «народної принцеси» звучить з її власних вуст, доповнена теплими спогадами рідних і друзів. Ця книга є міжнародним бестселером № 1 за версією The New York Times.

«У пошуках надії». Джейн Ґудолл

Видавництво «Бородатий Тамарин»

Фото: yakaboo.ua «У пошуках надії». Джейн Ґудолл

Номінант на премію Goodreads Choice Award за найкращу науково-документальну літературу (2021). Автобіографічна книга, що переносить читача з Лондонf до тропічних лісів Ґомбе на заході Танзанії й у часи, коли світ дуже мало знав про шимпанзе і ще менше — про їхню генетичну спорідненість з людьми.

Ґудолл — видатна англійська приматологиня, найкраща світова експертка з шимпанзе. У далекому 1960-му, коли їй було двадцять шість, вона полишила Англію, щоби втілити заповітну мрію — вивчати тварин в Африці. Ґудолл дала світові ґрунтовні знання про найближчих родичів людини; першою описала шимпанзе як емоційних істот, здатних підтримувати тривалі стосунки.

Авторка зі зворушливою щирістю розповідає про незабутній момент, коли маленький шимпанзе вперше ніжно потиснув її руку, про жах від нападу заїрських повстанців на її студентів, про смуток через смерть чоловіка. Після півстоліття революційних досліджень Ґудолл переосмислює стосунки між людьми та природою.

«Мова пророків. Життя Бен-Єгуди та неймовірне відродження івриту». Роберт Сент-Джон

Видавництво «Наш Формат»

Фото: nashformat.ua «Мова пророків. Життя Бен-Єгуди та неймовірне відродження івриту».

Перше масштабне дослідження біографії Елієзера Бен-Єгуди — людини, яка майже самотужки воскресила іврит, знову зробивши його мовою єврейського народу та Ізраїлю.

Історія відродження івриту захоплива й безпрецедентна. Захоплива й доля чоловіка, який відродив іврит «із купки висохлих кісток у забутій долині». Елієзер Бен-Єгуда взявся за дослідницький проєкт наперекір потужному спротиву тих осіб, що мали б бути зацікавлені в ньому. Натомість багато хто з них узагалі вірив, що Бог покарає «єретика», який посмів зазіхати на святу мову.

За життя Бен-Єгуда пізнав два великі кохання, нажив ворогів серед друзів, відсидів у в’язниці за переконання, завжди був за крок від смерті через туберкульоз, проте народив одинадцятьох дітей і зібрав матеріали на шістнадцятитомний словник, не схожий на жоден інший філологічний проєкт в історії. Він помер, працюючи над словом «душа».

Роберт Сент-Джон вміло переплітає особисту історію цього скромного чоловіка з його великими досягненнями. У роботі над біографією автору допомагала вдова Бен-Єгуди.

«На шляхах Европи». Роман Лазурко

Видавництво «Стилет і Стилос»

Фото: yakaboo.ua «На шляхах Европи».

Книга про шлях і виживання воїна бездержавної нації серед руйновищ Другої світової. Спогади Романа Лазурка — молодого підстаршини 1 Української дивізії, одного з тисяч добровольців, які стали до лав дивізії «Галичина».

Автор починає розповідь з навчань дивізії в Нідерландах у 1943-му, а закінчує вже після звільнення з числа інтернованих під Мюнхеном у 1946-му. Згадує про навчання в елітних німецьких підрозділах, перші бої з більшовиками, трагедію під Бродами та воєнну одіссею «шляхами Европи». Разом з дивізією «Галичина» Роман побував на території Польщі, Австрії, Словаччини, Югославії.

Ця книжка прояснює, як почувались українці в горнилі ХХ століття, про що вони мріяли і яким бачили майбутнє своєї держави.

«Фредді Меркюрі: A Kind of Magic». Марк Блейк

Видавництво «Наш Формат»

Фото: nashformat.ua «Фредді Меркюрі: A Kind of Magic».

У березні 1964 року рейсом Занзібар — Лондон Фредді Меркюрі прилетів в Англію. Тоді йому було сімнадцять, а звали його Фаррух Бульсара.

«Я не буду рок-зіркою, я стану легендою», — так Фредді Меркюрі, найкраще відомий як соліст гурту Queen, колись визначив свою долю. Його дивовижний чотириоктавний голос був елементом унікального звучання гурту, альбоми якого продавали мільйонними тиражами, а виступ на фестивалі Live Aid 1985 року неодноразово визнавали найграндіознішим шоу в історії рок-музики. Коли Фредді помер у 1991 році, музичний світ втратив надзвичайно талановитого вокаліста і митця.

Енергійний і відкритий на сцені, у житті Фредді був досить сором'язливою і навіть замкненою людиною. Він рідко давав інтерв'ю і волів не розповідати про особисте життя. Мав і світлу сторону (геніальність, артистизм, успіх), і темну (залежності).

Книгу Марка Блейка, рок-журналіста, який до того вже працював над біографіями Pink Floyd і Queen, опублікували напередодні 70-річчя Фредді. Вона містить ретроспективний коментар до його студійних і концертних альбомів, повну дискографію та багато фотографій.