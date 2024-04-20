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Венеційська бієнале-2024 оголосила переможців

"Золотого лева" за найкращий національний павільйон отримала Австралія.

Венеційська бієнале-2024 оголосила переможців
Фото: LB.ua

20 квітня 60-та Венеційська бієнале провела церемонію нагородження та оголосила переможців. Церемонію відкрив призначений цього року президент бієнале П'єтранджело Буттафуоко.

Головну нагороду – "Золотого лева" за найкращий національний павільйон – отримала Австралія. Вона представила роботу художника аборигена Арчі Мура, який відобразив власне генеалогічне дерево, що сягає 65 тис років та охоплює 2,4 тис поколінь.

Арчі Мур отримує нагороду
Фото: LB.ua
Арчі Мур отримує нагороду

Павільйон Австралії
Фото: creative.gov.au
Павільйон Австралії

"Золотого лева", яким нагороджують найкращого учасника міжнародного проекта, отримала артгрупа Матаахо колектив, що складається з художниць маорі з Нової Зеландії.

Матаахо колектив
Фото: LB.ua
Матаахо колектив

"Срібного лева" – відзнаку найперспективнішого молодого учасника виставки — отримала британська художниця нігерійськго походження Каріма Ашаду.

Каріма Ашаду
Фото: LB.ua
Каріма Ашаду

Особливу згадку журі отримав павільйон Республіки Косово, присвячений проблемі міграції.

Журі також присудило дві спеціальні відзнаки для митців, що брали участь у міжнародному проєкті бієнале. Першу відзнаку отримала Самія Халабі, палестинська художниця, відома абстрактими роботами. У січні 2024 року музей Університета Індіани скасував її виставку, пояснюючи це піклуванням про безпеку відвідувачів. Це рішення призвело до широких протестів серед міжнародної артспільноти. Другу особливу відзнаку присудили аргентинській квір художниці Ла Чола Поблете.

До складу міжнародного журі 60-ї бієнале увійшли:

  • Джулія Браян-Вілсон (президенка журі), професорка сучасного мистецтва та досліджень ЛГБТК+ у Колумбійському університеті;
  • Алія Свастика, індонезійська кураторка та арткритикиня; 
  • Чіка Океке-Агулу, нігерійський куратор і мистецтвознавець; 
  • Олена Кріппа, італійська кураторка; 
  • Марія Інес Родрігес, франко-колумбійська кураторка.

Крім цього, двох "Золотих левів" у категорії "за життєві досягнення" присудили бразильській художниці італійського походження Анні Марії Майоліно та турецькій художниці що живе та працює у Парижі Ніл Ялтер. Це рішення було схвалено Радою директорів бієнале під головуванням попереднього директора бієнале Роберто Чікутто за рекомендацією Адріано Педрози, куратора 60-ї бієнале.

60-та Венеційська бієнале триватиме до 24 листопада 2024 року; її куратор, бразилієць Адріано Педроса обрав основною темою вислів «Іноземці всюди».

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