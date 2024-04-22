У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
ГоловнаКультура

У США скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру

Російському театру та культурі немає місця на міжнародній арені, заявили в українському МЗС.

У США скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру
Фото: МЗС

У Сполучених Штатах скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру, повідомили в українському Міністерстві закордонних справ.

“Чергова спроба російських митців використати міжнародну культурну платформу для поширення пропаганди зазнала невдачі”, ‒ зазначили у МЗС. 

Російські артисти мали виступити на гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу “Молодіжний гран-прі Америки”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Однак завдяки зверненню Генерального консульства України в Нью-Йорку, а також заходам української громади, організатори скасували виступ.

“Російському театру та культурі немає місця на міжнародній арені. Ми й надалі працюватимемо над культурною ізоляцією агресора”, ‒ додали українські дипломати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies