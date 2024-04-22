До Києва прибула двопартійна делегація Когресу США

Сьогодні, 22 квітня, до столиці України Києва потягом прибула двопартійна делегація Когресу США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США — членів Палати представників Томаса Кейна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана", – написала пресслужба посольства у телеграмі.

Також у посольстві додали, що цей візит є ще одним нагадуванням про те, що підтримка Штатами України є непохитною.