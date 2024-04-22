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До Києва прибула двопартійна делегація Когресу США

У столицю України приїхало четверо членів Палати представників.

До Києва прибула двопартійна делегація Когресу США
Двопартійна делегація Когресу США у Києві
Фото: Посольство США в Україні

Сьогодні, 22 квітня, до столиці України Києва потягом прибула двопартійна делегація Когресу США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США — членів Палати представників Томаса Кейна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана", – написала пресслужба посольства у телеграмі. 

Також у посольстві додали, що цей візит є ще одним нагадуванням про те, що підтримка Штатами України є непохитною.

  • Президент України Володимир Зеленський вважає, що завдяки підтримці США Україна має шанс на перемогу. Тому  пакет допомоги Україні від Штатів слід наповнити далекобійною зброєю і ППО. 
  • Документ про допомогу Україні, який Конгрес схвалив 20 квітня, ще має схвалити Сенат і підписати президент США. Пакет передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
  • Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.
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