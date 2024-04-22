Головне за ніч та ранок понеділка, 22 квітня: 70 відбитих штурмів на 4 напрямках, аварія мікроавтобуса на Київщині

Нічна повітряна атака, 85 бойових зіткнень, 40 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, підозри вбивцям поліцейських на Вінниччині.

Українські захисники неба в ніч на 22 квітня знищили 5 із 7 запущених окупантами БпЛА типу "Shahed-131/136". Також вранці вдалося ліквідувати БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині, повідомили у Повітряних силах України.

"Шахеди" російська армія запускала по території України із мису Чауда, що в Криму.

Також окупанти атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини.

У Київській області мікроавтобус, який віз людей на роботу, потрапив у провалля. В результаті двоє осіб загинуло, ще семеро у тяжкому стані. Подія трапилася на території Іванківської громади поблизу с.Олива, інформує ДСНС Київщини.

"Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні було 9 пасажирів. Потрібна деблокація", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники виявили двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані. Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Обставини події встановлюються поліцією.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 85 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 730 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів втратила близько 460 260 чоловік особового складу та майже 14 000 бойових броньованих машин.

Про інші втрати противника – в новині.

Двом військовослужбовцям, які в ніч на 20 квітня під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події, повідомили про підозри, інформують Офіс генпрокурора та ДБР.

Також затриманим повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану. Крім того, перевіряють інформацію щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.

Із підозрюваними проводять слідчі дії, вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років або довічне ув’язнення.

Від сьогодні, 22 квітня, керівником пресцентру Сил оборони Півдня замість Наталії Гуменюк став капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", – повідомив сам Плетенчук.

Дотепер він був речником ВМС України. Також працював начальником пресслужби тактичної групи “Грім”, з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!