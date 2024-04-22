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Понад 30 шкіл Києва досі користуються послугами укриттів за межами навчального закладу, наражаючись на небезпеку

Київська влада планує збудувати для таких шкіл власні окремі сховища, проте роботи не почалися на жодному з об'єктів.

Понад 30 шкіл Києва досі користуються послугами укриттів за межами навчального закладу, наражаючись на небезпеку
Фото: facebook/Брагінський Віктор

Учні більше ніж 30 загальноосвітніх навчальних закладів Києва змушені переховуватися в укриттях за межами своєї школи, що наражає їх на небезпеку. Столична влада визнає цю проблему, проте будівництва нових укриттів для таких шкіл досі не почалися в жодному районі Києва. Про це йдеться в матеріалі LB.ua “Під звуки вибухів: Чому на третій рік війни столичні школи досі не мають власних укриттів”.

Як повідомили LB.ua в районних управліннях освіти Києва, власного укриття не мають: в Голосіївському районі три загальноосвітні заклади; у Деснянському – три; у Дніпровському районі – один; в Оболонському – чотири; в Подільському – чотири; у Святошинському – два; у Печерському районі – два; у Солом’янському районі – чотири; у Шевченківському районі два загальноосвітні заклади. В Дарницькому районі, згідно даних РУО, всі школи мають своє укриття. 

В ці дані увійшли лише школи, які взагалі не мають укриттів. Частина закладів, де є хоча б мінімальне приміщення в підвалі, розраховане на 30 людей або взагалі виключно технічного призначення, в цю статистику не потрапили. Тому шкіл, учні яких ходять під час тривоги в зовнішнє укриття по сусідству (метро, підземні паркінги, громадські установи, церкви), значно більше.

Вирішити цю проблему можна, збудувавши на території школи нове окреме укриття – такі реалізовані приклади вже є в Україні. Але в Києві ця програма поки що лише на стадії проєкту. Торік КМВА обіцяла збудувати перші пілотні укриття такого типу до кінця 2023, але цього не сталося. 

Програма економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2025 роки передбачає фінансування будівництва укриттів подвійного призначення для 30 столичних шкіл за два роки. Станом на середину квітня лише районні управління освіти двох районів міста (Шевченківський і Оболонський) вийшли на Prozorro з закупівлями будівництва таких окремих укриттів. Перші договори підписали в Шевченківському районі, де скоро почнеться спорудження окремих укриттів для школи №41 і гімназії №172. Ці роботи можуть завершити до кінця 2024-го. Більшість районів ще навіть не почали шукати виконавців для аналогічних проєктів.

Для порівняння – в місті Українка Київської області окреме укриття для ліцею №2 збудували за пів року і в березні 2024 діти, які раніше вчилися онлайн, змогли перейти на офлайн навчання в школі.

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