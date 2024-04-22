Понад 30 шкіл Києва досі користуються послугами укриттів за межами навчального закладу, наражаючись на небезпеку

Учні більше ніж 30 загальноосвітніх навчальних закладів Києва змушені переховуватися в укриттях за межами своєї школи, що наражає їх на небезпеку. Столична влада визнає цю проблему, проте будівництва нових укриттів для таких шкіл досі не почалися в жодному районі Києва. Про це йдеться в матеріалі LB.ua “Під звуки вибухів: Чому на третій рік війни столичні школи досі не мають власних укриттів”.

Як повідомили LB.ua в районних управліннях освіти Києва, власного укриття не мають: в Голосіївському районі три загальноосвітні заклади; у Деснянському – три; у Дніпровському районі – один; в Оболонському – чотири; в Подільському – чотири; у Святошинському – два; у Печерському районі – два; у Солом’янському районі – чотири; у Шевченківському районі два загальноосвітні заклади. В Дарницькому районі, згідно даних РУО, всі школи мають своє укриття.

В ці дані увійшли лише школи, які взагалі не мають укриттів. Частина закладів, де є хоча б мінімальне приміщення в підвалі, розраховане на 30 людей або взагалі виключно технічного призначення, в цю статистику не потрапили. Тому шкіл, учні яких ходять під час тривоги в зовнішнє укриття по сусідству (метро, підземні паркінги, громадські установи, церкви), значно більше.

Вирішити цю проблему можна, збудувавши на території школи нове окреме укриття – такі реалізовані приклади вже є в Україні. Але в Києві ця програма поки що лише на стадії проєкту. Торік КМВА обіцяла збудувати перші пілотні укриття такого типу до кінця 2023, але цього не сталося.

Програма економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2025 роки передбачає фінансування будівництва укриттів подвійного призначення для 30 столичних шкіл за два роки. Станом на середину квітня лише районні управління освіти двох районів міста (Шевченківський і Оболонський) вийшли на Prozorro з закупівлями будівництва таких окремих укриттів. Перші договори підписали в Шевченківському районі, де скоро почнеться спорудження окремих укриттів для школи №41 і гімназії №172. Ці роботи можуть завершити до кінця 2024-го. Більшість районів ще навіть не почали шукати виконавців для аналогічних проєктів.

Для порівняння – в місті Українка Київської області окреме укриття для ліцею №2 збудували за пів року і в березні 2024 діти, які раніше вчилися онлайн, змогли перейти на офлайн навчання в школі.