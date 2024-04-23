Німецька компанія Knauf йде з Росії після телерепортажу про постачання будматеріалів в окупований Маріуполь

У компанії Knauf до 20 підприємств у РФ. Німецький виробник будматеріалів пропрацював на російському ринку понад 30 років і був одним із найбільших іноземних інвесторів.

Німецька компанія Knauf йде з Росії після телерепортажу суспільно-правового телеканалу ARD щодо постачання будматеріалів цією і ще однією німецькою фірмою в окупований Маріуполь, повідомляє DW.

Німецький виробник будматеріалів Knauf пропрацював на російському ринку понад 30 років і був одним із найбільших іноземних інвесторів.

Через два тижні після виходу у Німеччині телерепортажу про те, що продукція Knauf використовується при будівництві житлових будинків в українському Маріуполі, окупованому Росією, компанія заявила про вихід з ринку РФ. Офіційно причини не називаються.

Міністерство економіки Німеччини, у свою чергу, закликало прокуратуру та митницю країни перевірити, чи не порушують німецькі фірми санкції, постачаючи продукцію до окупованого російськими військами українського міста.

Після гучного репортажу німецькі ЗМІ облетіли архівні фото, що показують ексшефа компанії Ніколауса Кнауфа з Путіним. Нині 88-річний Кнауф відійшов від оперативного керівництва бізнесом, але стратегічне рішення про вихід з ринку РФ навряд чи приймалося без його згоди.

Раніше він був почесним консулом РФ у ФРН і склав із себе повноваження лише після повномасштабного вторгнення в Україну. Кнауф був також рішучим противником санкцій проти Росії.

Як заявило керівництво, концерн має намір "передати весь бізнес у Росії, включаючи видобуток сировини, виробництво та збут, місцевому менеджменту". Це досить поширений метод відходу західних компаній із РФ у нинішніх умовах.

У Knauf до 20 підприємств у РФ і тепер німецький інвестор не отримає навіть малої частки вкладених у них коштів. Водночас концерн володіє у всьому світі приблизно 400 підприємствами з сумарним річним виторгом понад 15 млрд євро.