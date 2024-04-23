У Дніпропетровській області окупанти атакували авто поліції та ДСНС, які прибули на місце обстрілу

Поліцейські та рятувальники не постраждали.

Вчора, 22 квітня, у Нікополі Дніпропетровської області російська армія атакувала поліцейських та рятувальників, які прибули на місце обстрілу, щоб задокументувати російські злочини.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що працівники поліції та ДСНС поранень не зазнали, проте пошкодження отримав службовий транспорт. Внаслідок ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура Нікополя, Марганецької та Мирівської територіальних громад.

Фото: Нацполіція Пошкоджене обстрілом поліцейське авто