У Дніпропетровській області окупанти атакували авто поліції та ДСНС, які прибули на місце обстрілу

Вчора, 22 квітня, у Нікополі Дніпропетровської області російська армія атакувала поліцейських та рятувальників, які прибули на місце обстрілу, щоб задокументувати російські злочини.
Про це повідомили у Нацполіції.
Зазначається, що працівники поліції та ДСНС поранень не зазнали, проте пошкодження отримав службовий транспорт. Внаслідок ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура Нікополя, Марганецької та Мирівської територіальних громад.
- 22 квітня окупанти завдали ударів з важкої артилерії та цілили fpv-дронами по Дніпропетровщині. Протягом дня ворог скерував на Нікопольщину 13 дронів-камікадзе. І двічі обстрілював район з важкої артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади
- Внаслідок обстрілів пошкоджено комунальне підприємство, легкові цивільні автомобілі, приватні будинки, 5-поверховий житловий будинок, вибито вікна в будівлі навчального закладу, перебито газогін.
- Крім цього, вночі російські військові завдали ударів по цивільній інфраструктурі Червоногригорівської громади. Робота на місцях влучань триває.