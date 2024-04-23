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У Дніпропетровській області окупанти атакували авто поліції та ДСНС, які прибули на місце обстрілу

Поліцейські та рятувальники не постраждали.

У Дніпропетровській області окупанти атакували авто поліції та ДСНС, які прибули на місце обстрілу
Пошкоджене обстрілом авто рятувальників
Фото: Національна поліція

Вчора, 22 квітня, у Нікополі Дніпропетровської області російська армія атакувала поліцейських та рятувальників, які прибули на місце обстрілу, щоб задокументувати російські злочини.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що працівники поліції та ДСНС поранень не зазнали, проте пошкодження отримав службовий транспорт. Внаслідок ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура Нікополя, Марганецької та Мирівської територіальних громад.

Пошкоджене обстрілом поліцейське авто
Фото: Нацполіція
Пошкоджене обстрілом поліцейське авто

  • 22 квітня окупанти завдали ударів з важкої артилерії та цілили fpv-дронами по Дніпропетровщині. Протягом дня ворог скерував на Нікопольщину 13 дронів-камікадзе. І двічі обстрілював район з важкої артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади
  • Внаслідок обстрілів пошкоджено комунальне підприємство, легкові цивільні автомобілі, приватні будинки, 5-поверховий житловий будинок, вибито вікна в будівлі навчального закладу, перебито газогін.
  • Крім цього, вночі російські військові завдали ударів по цивільній інфраструктурі Червоногригорівської громади. Робота на місцях влучань триває.
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