Росія знову атакувала Нікопольщину, є руйнування

Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині з артилерії та атакував дронами.

Армія Росії знову атакувала з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог скерував на Нікопольщину 13 дронів-камікадзе. І двічі обстрілював район з важкої артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені п’ятиповерхівка і 6 приватних будинків. Понівечені комунальне підприємство та коледж. Також пошкоджені 10 машин, серед яких автівки ДСНС та поліції. А ще – екскаватор і скутер.