ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знову атакувала Нікопольщину, є руйнування

Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині з артилерії та атакував дронами.

Росія знову атакувала Нікопольщину, є руйнування
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Армія Росії знову атакувала з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог скерував на Нікопольщину 13 дронів-камікадзе. І двічі обстрілював район з важкої артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені п’ятиповерхівка і 6 приватних будинків. Понівечені комунальне підприємство та коледж. Також пошкоджені 10 машин, серед яких автівки ДСНС та поліції. А ще – екскаватор і скутер. 

  • У Дніпропетровській області через вчорашню вечірню ворожу атаку постраждало фермерське господарство, також пошкоджені лінії електропередач. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies