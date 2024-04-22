Росія знову атакувала Нікопольщину, є руйнування

Армія Росії знову атакувала з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня ворог скерував на Нікопольщину 13 дронів-камікадзе. І двічі обстрілював район з важкої артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів пошкоджені п’ятиповерхівка і 6 приватних будинків. Понівечені комунальне підприємство та коледж. Також пошкоджені 10 машин, серед яких автівки ДСНС та поліції. А ще – екскаватор і скутер.
- У Дніпропетровській області через вчорашню вечірню ворожу атаку постраждало фермерське господарство, також пошкоджені лінії електропередач.