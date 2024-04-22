На Закарпатті соціальний центр утримував пенсіонера в неволі кілька років

В стаціонарному відділенні територіального центру соцобслуговування міста Берегове Закарпатської області невідомі відібрали майно у самотнього 72-річного чоловіка та утримували кілька років проти його волі.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами потерпілого, в грудні 2020 року його помістили в стаціонарне відділення центру, де утримували проти волі. До березня 2023 року у підопічного забирали пенсію, втім він не підписував будь-яких заяв щодо залишення або передачі виплат комусь іншому.

Пенсіонер кілька разів намагався втекти із закладу.

"Персонал ловив чоловіка й відібрав засоби пересування. У зв’язку з цим людина понад два роки не була на свіжому повітрі. На вимогу підопічного звернутися до правоохоронних органів ніхто також не реагував. Ба більше, заклад протягом цього часу перевірявся Національною соціальною сервісною службою України", – розповідають в Офісі омбудсмена.

Під час чергової спроби чоловіка втекти із закладу, його спіймали соціальні працівники, втім йому вдалося викликати поліцію.

Коли на місце прибули правоохоронці, чоловік розповів їм про незаконне утримання, однак, за його словами, реакції не було.

У результаті перевірки реєстру нерухомого майна в офісі омбудсмена встановили, що в січні 2024 року майно чоловіка перейшло до іншої людини згідно з договором дарування.

Документи засвідчив приватний нотаріус, однак пенсіонер стверджував, що жодних документів не підписував, а людина, на яку переписали його майно йому невідома.

"Мій представник звернувся до обласної прокуратури щодо виявлення ознак кримінального правопорушення. Вона вже розпочала досудове розслідування. З метою недопущення відчуження майна потерпілого за рішенням суду наклали арешт на майно", – зазначає омбудсмен.