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Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через кордон

За незаконний перетин кордону підозрювані брали 5,5 тис. доларів.

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через кордон
Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Правоохоронці викрили у Закарпатській області групу підозрюваних, які обіцяли українцям незаконний перетин кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За незаконний перетин кордону підозрювані брали 5,5 тис. доларів.

Організатор схеми шукав клієнтів, його спільник-водій віз їх до кордону, ще один спільник супроводжував авто дистанційно і  відслідковував правоохоронців. 

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Втім, прикордонний наряд разом з поліцією зупинив легковий автомобіль. Водій намагався втікати, але його затримали, як і пасажирів. Згодом затримали і основного організатора схеми.  

Організаторам переправлення чоловіків за кордон повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

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