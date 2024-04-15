Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через кордон

Правоохоронці викрили у Закарпатській області групу підозрюваних, які обіцяли українцям незаконний перетин кордону.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
За незаконний перетин кордону підозрювані брали 5,5 тис. доларів.
Організатор схеми шукав клієнтів, його спільник-водій віз їх до кордону, ще один спільник супроводжував авто дистанційно і відслідковував правоохоронців.
Втім, прикордонний наряд разом з поліцією зупинив легковий автомобіль. Водій намагався втікати, але його затримали, як і пасажирів. Згодом затримали і основного організатора схеми.
Організаторам переправлення чоловіків за кордон повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.