Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків через кордон

Правоохоронці викрили у Закарпатській області групу підозрюваних, які обіцяли українцям незаконний перетин кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За незаконний перетин кордону підозрювані брали 5,5 тис. доларів.

Організатор схеми шукав клієнтів, його спільник-водій віз їх до кордону, ще один спільник супроводжував авто дистанційно і відслідковував правоохоронців.

Втім, прикордонний наряд разом з поліцією зупинив легковий автомобіль. Водій намагався втікати, але його затримали, як і пасажирів. Згодом затримали і основного організатора схеми.

Організаторам переправлення чоловіків за кордон повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.