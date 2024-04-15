Кулеба: тривають переговори про надання двох батарей Patriot і однієї SAMP/T

Україна наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю ТСН він висловив упевненість, що рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. За його словами, всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.

"Ми достеменно знаємо, де що знаходиться. Зараз, з того моменту як президент активізував ці комунікації і поставив зокрема мені задачу цим займатися, вже ідуть активні переговори по двох батареях Patriot і одній батареї SAMP/T", – сказав він.

Якби країни, де вони розташовані, були б готові їх передати, це питання вирішили б за тижні, додав міністр.

Кулеба сказав, що наразі розглядають різні рішення, і можливість розташування батарей Patriot або SAMP/T на території країн-сусідок України, а не на українській території, теж. Це б захистило країни НАТО від залітання російських ракет або безпілотників на їхню територію.

Міністр розповів, що під час переговорів із союзниками озвучував партнерам готовність взяти установки ППО в оренду. Рішення про надання в оренду поки що немає. Кулеба зазначив, що дуже навряд у США немає запасної батареї Patriot, яку б вони могли надати Україні.

"Ви вірите, що армія США не має однієї запасної батареї Patriot, яку може надати Україні? Я думаю, що така батарея повинна в природі існувати. Є інші країни, які можуть ухвалювати такі рішення", – сказав він.

Кулеба відзначив роль топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля в пошуку ППО для українців – він веде перемовини щодо щонайменше однієї установки.

Потреба ППО в Patriot

Україна гостро потребувала ППО протягом всієї повномасштабної війни, але зараз, коли Росія посилила атаки балістичними ракетами на енергетику, потреба зросла ще більше.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".

Протиповітряна оборона стала головною темою під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі. Кулеба наголосив, що країна потребує Patriot, оскільки вони здатні збивати балістичні цілі. А лише за один березень Росія випустила по українцях понад 90 балістичних ракет.

За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися.

13 квітня Німеччина повідомила, що надасть одну систему Patriot.