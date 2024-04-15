СБУ повідомила про підозри трьом зрадникам, які атакували ЗСУ поблизу Авдіївки та Часового Яру

Зрадників взяли у полон у березні цього року, їм загрожує довічне.

Отримали підозри троє зрадників, яких українські військові полонили поблизу Авдіївки та Часового Яру у березні цього року. Прибічники ворога добровільно вступили у лави армії РФ і обстрілювали позиції ЗСУ. Наразі всі троє перебувають під вартою.

Про це повідомили у СБУ.

"Після початку повномасштабного вторгнення росії фігуранти перебували на тимчасово окупованих територіях нашої держави і добровільно вступили до армії рф", – зазначили в українській спецслужбі.

Серед зрадників – мешканець Макіївки, який у вересні 2022-го добровільно "мобілізувався" до 100-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росї. Там його зарахували на посаду гранатометника. Фігурант займався облаштуванням вогневих позицій рашистів поблизу селища Невельське Покровського району.

Інший зрадник наприкінці лютого 2022-го прибув до окупаційного "військкомату" у тимчасово захопленому Алчевську на Луганщині та "записався" до лав російських військ. Тоді його зарахували до 4-ї окремої мотострілецької бригади РФ та відрядили на передову. Спочатку – в район Кремінної, а згодом – під Бахмут. Звідти його направили до селища Іванівське для штурму позицій ЗСУ поблизу Часового Яру.

Ще один фігурант приєднався до лав агресора у червні 2022 у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області. Перебуваючи у складі окупаційного угруповання "Шторм-Z", він облаштовував укріпрайони рашистів поблизу Соледара.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 111 (державна зрада)

⁠ч. 7 ст. 111-1 (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.