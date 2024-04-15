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РФ продовжує вербувати іноземців у "спецпідрозділи" для війни, – британська розвідка

Іноземцям пропонують вступити в "спеціальний" підрозділ російської армії із щомісячною зарплатою у 2200 доларів і російським паспортом.

РФ продовжує вербувати іноземців у "спецпідрозділи" для війни, – британська розвідка
Фото: ЦНС

Росія продовжує "рекламувати та намагатися вербувати" іноземних громадян для вступу до збройних сил РФ для війни в Україні, повідомляє британська розвідка.

Як зазначають у Міноборони Британії, в останній листівці, написаній англійською мовою, іноземцям пропонують вступити в "спеціальний" підрозділ російської армії, також вказується щомісячна зарплата у 2200 доларів, видача 2000 доларів, російський паспорт, безплатне медичне обслуговування та навчання.

"У середині 2023 року були поширені онлайн-оголошення про прийом на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн, таких як Вірменія та Казахстан, із щомісячними пропозиціями заробітної плати у розмірі 1973 доларів та виплатами у розмірі 5140 доларів", — ідеться у звіті розвідки.

Ймовірно, багато з тих, хто був завербований Кремлем, є не професійними військовими, а просто трудовими мігрантами, яких змушували воювати, заманюючи зарплатнею.

Також, впродовж 2023 року Росія зверталася до мігрантів із Центральної Азії. Окрім того, за даними розвідників, "нещодавно з’явилися повідомлення про те, що мігрантів із Індії та Непалу завербували і відправили воювати в Україну".

  • Близько 15 000 громадян Непалу воюють в Україні на боці російської армії,проте офіційні цифри у рази менші – непальський уряд стверджує, що воювати проти України поїхало тільки 200 осіб.
  • У січні в рядах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнерівці”. 
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