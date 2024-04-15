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Нетаньягу знову збирає військовий кабінет, аби визначитися з відповіддю на атаку Ірану, − ЗМІ

Раніше представники ізраїльської армії представили “широкий діапазон варіантів”.

Нетаньягу знову збирає військовий кабінет, аби визначитися з відповіддю на атаку Ірану, − ЗМІ
Фото: Kobi Gideon/GPO

Сьогодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу знову збере свій військовий кабінет, щоб обговорити можливі відповіді на атаку Ірану.

Про це повідомляють ABC News з посиланням на джерела.

Кабінет міністрів обговорював це питання вчора, але завершив своє засідання, не прийнявши остаточного рішення.

До складу кабінету, зокрема, входять міністр оборони Йоав Галлант і колишній міністр оборони Бенні Ганц.

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Як інформує пресслужба ЦАХАЛу, раніше представники ізраїльської армії представили “широкий діапазон варіантів” відповіді на ракетний удар Ірану в суботу.

За словами речника армії Пітера Лернера, Ізраїль може відповісти “ударом” або “без нього”, а між цим є “багато різних сценаріїв”. Він додав, що ізраїльський уряд “прийме рішення про подальші кроки” вже в понеділок або протягом найближчих днів.

  • У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Збивати цілі Єрусалиму допомагали американці, британці та французи.
  • За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, Корпус вартових Ісламської революції Ірану запустив 170 безпілотних літальних апаратів, понад 120 балістичних ракет і понад 30 крилатих ракет. Хагарі сказав, що “99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені”.
  • ABC News з посиланням на американських офіційних осіб зазанчили, що щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, не досягнула своїх цілей.
  • Голова МЗС Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану, а президент США Джо Байден і представники його адміністрації переконують Ізраїль відмовитися від ударів у відповідь для уникнення ескалації.
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