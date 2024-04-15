Нетаньягу знову збирає військовий кабінет, аби визначитися з відповіддю на атаку Ірану, − ЗМІ

Сьогодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу знову збере свій військовий кабінет, щоб обговорити можливі відповіді на атаку Ірану.

Про це повідомляють ABC News з посиланням на джерела.

Кабінет міністрів обговорював це питання вчора, але завершив своє засідання, не прийнявши остаточного рішення.

До складу кабінету, зокрема, входять міністр оборони Йоав Галлант і колишній міністр оборони Бенні Ганц.

Як інформує пресслужба ЦАХАЛу, раніше представники ізраїльської армії представили “широкий діапазон варіантів” відповіді на ракетний удар Ірану в суботу.

За словами речника армії Пітера Лернера, Ізраїль може відповісти “ударом” або “без нього”, а між цим є “багато різних сценаріїв”. Він додав, що ізраїльський уряд “прийме рішення про подальші кроки” вже в понеділок або протягом найближчих днів.