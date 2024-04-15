Нетаньягу знову збирає військовий кабінет, аби визначитися з відповіддю на атаку Ірану, − ЗМІ

Сьогодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу знову збере свій військовий кабінет, щоб обговорити можливі відповіді на атаку Ірану.
Про це повідомляють ABC News з посиланням на джерела.
Кабінет міністрів обговорював це питання вчора, але завершив своє засідання, не прийнявши остаточного рішення.
До складу кабінету, зокрема, входять міністр оборони Йоав Галлант і колишній міністр оборони Бенні Ганц.
Як інформує пресслужба ЦАХАЛу, раніше представники ізраїльської армії представили “широкий діапазон варіантів” відповіді на ракетний удар Ірану в суботу.
За словами речника армії Пітера Лернера, Ізраїль може відповісти “ударом” або “без нього”, а між цим є “багато різних сценаріїв”. Він додав, що ізраїльський уряд “прийме рішення про подальші кроки” вже в понеділок або протягом найближчих днів.
- У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Збивати цілі Єрусалиму допомагали американці, британці та французи.
- За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, Корпус вартових Ісламської революції Ірану запустив 170 безпілотних літальних апаратів, понад 120 балістичних ракет і понад 30 крилатих ракет. Хагарі сказав, що “99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені”.
- ABC News з посиланням на американських офіційних осіб зазанчили, що щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, не досягнула своїх цілей.
- Голова МЗС Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану, а президент США Джо Байден і представники його адміністрації переконують Ізраїль відмовитися від ударів у відповідь для уникнення ескалації.