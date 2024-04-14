Байден радить Ізраїлю відмовитися від ескалації, - The New York Times

Президент США Джо Байден і представники його адміністрації переконують Ізраїль відмовитися від ударів у відповідь на атаку Ірану з метою уникнути подальшої ескалації, яка може призвести до ширшої війни на Близькому Сході.
Про це повідомляє The New York Times.
Перехоплення майже всіх з понад 300 безпілотників і ракет, випущених проти Ізраїлю в суботу ввечері, продемонструвало, що Ізраїль довів ворогам свою здатність захистити себе разом зі своїми американськими союзниками, тому йому не обов’язково бити у відповідь, заявили чиновники Білого дому.
Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в суботу ввечері Байден чітко дав зрозуміти, що США не братимуть участі в будь-які наступальні операції проти Ірану у відповідь, сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації.
Ізраїль відповість на атаку Ірану, але масштаби цієї відповіді ще не визначені, заявив ізраїльський чиновник CNN у неділю.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що протистояння з Іраном "ще не закінчене". Очікується, що варіанти відповіді керівництво Ізраїлю обговорить під час засідання військового кабінету в неділю.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що "будь-яка нова агресія проти інтересів іранської нації зустрінеться більш жорсткою відповіддю", повідомив державний канал новин Ірану IRIB.
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан зробив аналогічну заяву в X, заявивши, що Іран не має наміру "продовжувати оборонні операції, але, якщо буде необхідно, він без вагань захистить свої законні інтереси від будь-якої нової агресії".
- У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.
- Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.