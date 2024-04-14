Байден радить Ізраїлю відмовитися від ескалації, - The New York Times

"Ізраїль довів ворогам свою здатність захистити себе разом зі своїми американськими союзниками, тому йому не обов’язково бити у відповідь".

Президент США Джо Байден і представники його адміністрації переконують Ізраїль відмовитися від ударів у відповідь на атаку Ірану з метою уникнути подальшої ескалації, яка може призвести до ширшої війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє The New York Times.

Перехоплення майже всіх з понад 300 безпілотників і ракет, випущених проти Ізраїлю в суботу ввечері, продемонструвало, що Ізраїль довів ворогам свою здатність захистити себе разом зі своїми американськими союзниками, тому йому не обов’язково бити у відповідь, заявили чиновники Білого дому.

Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в суботу ввечері Байден чітко дав зрозуміти, що США не братимуть участі в будь-які наступальні операції проти Ірану у відповідь, сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації.

Ізраїль відповість на атаку Ірану, але масштаби цієї відповіді ще не визначені, заявив ізраїльський чиновник CNN у неділю.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що протистояння з Іраном "ще не закінчене". Очікується, що варіанти відповіді керівництво Ізраїлю обговорить під час засідання військового кабінету в неділю.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що "будь-яка нова агресія проти інтересів іранської нації зустрінеться більш жорсткою відповіддю", повідомив державний канал новин Ірану IRIB.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан зробив аналогічну заяву в X, заявивши, що Іран не має наміру "продовжувати оборонні операції, але, якщо буде необхідно, він без вагань захистить свої законні інтереси від будь-якої нової агресії".