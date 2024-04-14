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Сікорський закликав США розблокувати пакет військової допомоги для Києва

Як Ізраїлю, так і Україні потрібно посилити протиракетну оборону.

Сікорський закликав США розблокувати пакет військової допомоги для Києва
депутат Європарламенту Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

За словами глави МЗС Польщі, іранська атака по Ізраїлю спонукає посилити системи ПРО як Ізраїлю, так й України, а для цього США мають розблокувати пакет військової допомоги для Києва і Тель-Авіва.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у мережі "Х".

“Браво, Ізраїль, за відбиття великої іранської повітряної атаки з різних напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб – розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю”, – написав Сікорський.

  • Уночі Іран запустив понад 300 ракет і безпілотників по Ізраїлю. Відомо, що частину БпЛА вдалося перехопити.
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