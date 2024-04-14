Сікорський закликав США розблокувати пакет військової допомоги для Києва

Як Ізраїлю, так і Україні потрібно посилити протиракетну оборону.

За словами глави МЗС Польщі, іранська атака по Ізраїлю спонукає посилити системи ПРО як Ізраїлю, так й України, а для цього США мають розблокувати пакет військової допомоги для Києва і Тель-Авіва.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у мережі "Х".

“Браво, Ізраїль, за відбиття великої іранської повітряної атаки з різних напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб – розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю”, – написав Сікорський.