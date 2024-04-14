Палата представників Конгресу США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану, пише Politico.

Керівництво республіканців у Палаті представників у суботу, 13 квітня, оголосило, що наступного тижня буде проголосована допомога Ізраїлю для зміцнення його оборони.

"На тлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змінить свій раніше оголошений графік, щоби натомість розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль, та притягне до відповідальності Іран та його терористичних проксі, — йдеться у заяві лідера республіканців у Палаті представників США конгресмена Стіва Скаліса.

Водночас поки не зрозуміло, який саме законопроєкт буде розглядатися. Адже допомога для Ізраїлю входить у пакет допомоги іноземним державам, куди входять і Україна з Тайванем.

Дії республіканців знову повернули Конгрес до триваючих дебатів.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл наполягає, щоб Палата представників розглянула ухвалений Сенатом пакет іноземної допомоги, заявивши, що він "забезпечить критично важливі ресурси" для Ізраїлю, "прострочену смертельно необхідну допомогу" для України та допомогу для Тайваню.

Як зазначає Politico, це останній приклад того, як лідер республіканців намагається підштовхнути своїх колег з Республіканської партії по всьому Капітолію прийняти законопроект, якому вони досі чинили опір.

Водночас Стів Скаліс сказав, що "додаткова інформація буде надана пізніше".