Іран запустив безпілотники у бік Ізраїлю, повідомляє DW із посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ повідомив, що сили повітряної оборони країни приведені у стан підвищеної готовності. ЦАХАЛ "стежить за всіма цілями".

Ізраїльські військові не вказали кількість дронів і точний час запуску. Тим часом ізраїльський телеканал Channel 12 повідомив про десятки безпілотників. Зазначається, що іранські дрони можуть долетіти до Ізраїлю за кілька годин, якщо не будуть збиті раніше.

Оновлено. Слідом за дронами Іран запустив по Ізраїлю крилаті ракети, повідомляє ізраїльське видання Ynet. Очікується, що ракети можуть досягти території Ізраїлю протягом приблизно двох годин.

Видання зазначає, що вперше іранці нападають на Ізраїль безпосередньо з териториії своєї країни.

На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. Серед загиблих був генерал Мохам Мадреза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції, який раніше очолював сили Кудс у Сирії та Лівані. Також раніше повідомляли про загибель дипломатів.