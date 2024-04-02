Іран і “Хезболла” обіцяють помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії

Міністерство закордонних справ Ірану викликало сьогодні швейцарського посла, який представляє дипломатичні інтереси США, союзника Ізраїлю.

Іран заявив, що помститься Ізраїлю за вчорашній смертоносний авіаудар по його посольству в Сирії, пише Bloomberg, підкреслюючи, що це рідкісне пряме зіткнення в ескалації проксі-конфлікту супротивників через війну в Газі.

“Злочин не залишиться без відповіді”, – заявив президент Ірану Ібрагім Раїсі, повідомляє напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

Вища рада національної безпеки Ірану також провела нічне засідання для обговорення інциденту. У заяві йдеться, що Рада прийняла “відповідні рішення” без уточнення.

Ліванські бойовики “Хезболли”, яких підтримує Іран і які щодня завдають ракетних ударів по півночі Ізраїлю, пообіцяли, що “не обійдеться без покарання та помсти ворогу”.

За даними іранських державних ЗМІ, унаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. Серед загиблих був генерал Мохам Мадреза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції, який раніше очолював сили Кудс у Сирії та Лівані. Також раніше повідомляли про загибель дипломатів.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало сьогодні швейцарського посла, який представляє дипломатичні інтереси США. Міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надіслав Вашингтону “важливе повідомлення” та підкреслив “відповідальність американського уряду” за напад через підтримку ним Ізраїлю.