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Іран і “Хезболла” обіцяють помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії

Міністерство закордонних справ Ірану викликало сьогодні швейцарського посла, який представляє дипломатичні інтереси США, союзника Ізраїлю.

Іран і “Хезболла” обіцяють помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії
Президент Ірану Ібрагім Раїсі
Фото: ЕРА/UPG

Іран заявив, що помститься Ізраїлю за вчорашній смертоносний авіаудар по його посольству в Сирії, пише Bloomberg, підкреслюючи, що це рідкісне пряме зіткнення в ескалації проксі-конфлікту супротивників через війну в Газі.

“Злочин не залишиться без відповіді”, – заявив президент Ірану Ібрагім Раїсі, повідомляє напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

Вища рада національної безпеки Ірану також провела нічне засідання для обговорення інциденту. У заяві йдеться, що Рада прийняла “відповідні рішення” без уточнення.

Ліванські бойовики “Хезболли”, яких підтримує Іран і які щодня завдають ракетних ударів по півночі Ізраїлю, пообіцяли, що “не обійдеться без покарання та помсти ворогу”.

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За даними іранських державних ЗМІ, унаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. Серед загиблих був генерал Мохам Мадреза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції, який раніше очолював сили Кудс у Сирії та Лівані. Також раніше повідомляли про загибель дипломатів.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало сьогодні швейцарського посла, який представляє дипломатичні інтереси США. Міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надіслав Вашингтону “важливе повідомлення” та підкреслив “відповідальність американського уряду” за напад через підтримку ним Ізраїлю.

  • Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об’єктах, пов’язаних з Іраном, у Сирії, включно з ймовірними вбивствами окремих співробітників. Однак останній напад став першим випадком прямого удару по іранській дипломатичній установі. Кількість авіаударів почастішала після початку війни у Смузі Гази з бойовиками ХАМАСу.
  • У січні Іран обстріляв ракетами “ізраїльську шпигунську базу на півночі Іраку” у відповідь на вбивство іншого свого командира в Сирії.
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