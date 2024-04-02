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Ізраїль заборонить мовлення каналу "Аль-Джазіра"

Катарська мережа була ледь не єдиною, хто висвітлював війну у Смузі Гази безпосередньо з поля бою.

Ізраїль заборонить мовлення каналу "Аль-Джазіра"
Фото: DW

Ізраїльський Кнесет схвалив закон, що дозволяє уряду забороняти трансляцію іноземних ЗМІ, які вважаються загрозою для національної безпеки. Йдеться зокрема про катарський канал "Аль-Джазіра".

Як пише BBC, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу пообіцяв "діяти негайно", щоб закрити офіс телевізійної мережі в Ізраїлі, яку назвав "терористами". 

Сполучені Штати в особі прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр висловивли занепокоєння щодо цих планів.

З урахуванням заборони на роботу іноземних журналістів у зоні бойових дій "Аль-Джазіра", співробітники якої перебували у Газі, залишалася ледь не єдиним ЗМІ, який міг вести репортажі безпосередньо з фронту. 

Телевізійна мережа заявила, що "Нетаньягу не зміг знайти іншого пояснення своєї атаки на "Аль-Джазіру" для світу, ніж чергова брехня та порушення свободи преси". Канал також звинуватив Ізраїль у тому, що його армія свідомо обирає журналістів цілями для обстрілів. 

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