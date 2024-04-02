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Під час святкування перемоги на виборах у Туреччині стався обвал балкону

Внаслідок інциденту у провінції Денізлі одна людина загинула, 17 зазнали поранень.

Під час святкування перемоги на виборах у Туреччині стався обвал балкону
Фото: EPA/UPG

Перемога Республіканської народної партії на місцевих виборах у Туреччині була затьмарена трагедією: під час святкування у провінції Денізлі з будівлі політсили обвалився балкон. 

Як пише Укрінформ, споруда не витримала кількості людей, які відзначали успіх опозиції під час волевиявлення. Внаслідок падіння балкону одна людина загинула, ще 17 зазнали ушкоджень. 13 постраждалих пізніше виписали із лікарні, четверо залишаються у стаціонарі. 

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