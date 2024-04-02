Під час святкування перемоги на виборах у Туреччині стався обвал балкону

Перемога Республіканської народної партії на місцевих виборах у Туреччині була затьмарена трагедією: під час святкування у провінції Денізлі з будівлі політсили обвалився балкон.

Як пише Укрінформ, споруда не витримала кількості людей, які відзначали успіх опозиції під час волевиявлення. Внаслідок падіння балкону одна людина загинула, ще 17 зазнали ушкоджень. 13 постраждалих пізніше виписали із лікарні, четверо залишаються у стаціонарі.