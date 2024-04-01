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Представник Пентагону мав подібні на “гаванський синдром” симптоми під час саміту НАТО у Вільнюсі, - Міноборони США

Неназваний посадовець не входив до складу офіційної делегації міністра оборони Ллойда Остіна.

Представник Пентагону мав подібні на “гаванський синдром” симптоми під час саміту НАТО у Вільнюсі, - Міноборони США
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх
Фото: Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders

Один зі старших чиновників Пентагону, який був присутній на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі, мав мав подібні на “гаванський синдром” симптоми під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це, як повідомляє AP, розповіла заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

“Я можу підтвердити, що старший чиновник Міністерства оборони відчував симптоми, схожі на ті, про які повідомлялося під час аномальних інцидентів зі здоров’ям”, - сказала Сабріна Сінгх. 

У відповідь на питання про можливу причетність Росії Сінгх рекомендувала звернутися до розвідувальної спільноти США, яка все ще розслідує цю справу.

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Вона уточнила, що неназваний посадовець не входив до складу офіційної делегації міністра оборони Ллойда Остіна. Він був там “окремо, брав участь у зустрічах, які були частиною саміту НАТО”.

Також представниця Пентагону не повідомила, чи звертався постраждалий за допомогою, чи пішов він у відставку чи припинив виконання обов'язків. Вона послалась при цьому на медичну таємницю.

  • Спільне розслідування The Insider, Der Spiegel і CBS 60 Minutes пов’язало так званий “гаванський синдром” з підрозділом російської розвідки “29155”.

  • У звіті розвідувальної спільноти США, опублікованому на початку 2022, йшлося, що імпульсна радіомагнітна енергія "правдопобідно пояснює" деякі випадки раптового погіршення самопочуття, що фіксувалися в американських дипломатів та розвідників і отримали назву "гаванського синдрому".

  • Станом на початок 2021 року у світі було зареєстровано понад 130 випадків, схожих на синдром. У травні цього ж року адміністрація президента США Джо Байдена доручила розвідувати всі інциденти. 

  • Тоді ж американські посадовці заявили, що в атаках зі зброєю спрямованої енергії на своїх розвідників підозрюють російське ГРУ.

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