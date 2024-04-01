Представник Пентагону мав подібні на “гаванський синдром” симптоми під час саміту НАТО у Вільнюсі, - Міноборони США

Один зі старших чиновників Пентагону, який був присутній на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі, мав мав подібні на “гаванський синдром” симптоми під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Про це, як повідомляє AP, розповіла заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
“Я можу підтвердити, що старший чиновник Міністерства оборони відчував симптоми, схожі на ті, про які повідомлялося під час аномальних інцидентів зі здоров’ям”, - сказала Сабріна Сінгх.
У відповідь на питання про можливу причетність Росії Сінгх рекомендувала звернутися до розвідувальної спільноти США, яка все ще розслідує цю справу.
Вона уточнила, що неназваний посадовець не входив до складу офіційної делегації міністра оборони Ллойда Остіна. Він був там “окремо, брав участь у зустрічах, які були частиною саміту НАТО”.
Також представниця Пентагону не повідомила, чи звертався постраждалий за допомогою, чи пішов він у відставку чи припинив виконання обов'язків. Вона послалась при цьому на медичну таємницю.
- Спільне розслідування The Insider, Der Spiegel і CBS 60 Minutes пов’язало так званий “гаванський синдром” з підрозділом російської розвідки “29155”.
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У звіті розвідувальної спільноти США, опублікованому на початку 2022, йшлося, що імпульсна радіомагнітна енергія "правдопобідно пояснює" деякі випадки раптового погіршення самопочуття, що фіксувалися в американських дипломатів та розвідників і отримали назву "гаванського синдрому".
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Станом на початок 2021 року у світі було зареєстровано понад 130 випадків, схожих на синдром. У травні цього ж року адміністрація президента США Джо Байдена доручила розвідувати всі інциденти.
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Тоді ж американські посадовці заявили, що в атаках зі зброєю спрямованої енергії на своїх розвідників підозрюють російське ГРУ.