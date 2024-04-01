Представник Пентагону мав подібні на “гаванський синдром” симптоми під час саміту НАТО у Вільнюсі, - Міноборони США

Один зі старших чиновників Пентагону, який був присутній на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі, мав мав подібні на “гаванський синдром” симптоми під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це, як повідомляє AP, розповіла заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

“Я можу підтвердити, що старший чиновник Міністерства оборони відчував симптоми, схожі на ті, про які повідомлялося під час аномальних інцидентів зі здоров’ям”, - сказала Сабріна Сінгх.

У відповідь на питання про можливу причетність Росії Сінгх рекомендувала звернутися до розвідувальної спільноти США, яка все ще розслідує цю справу.

Вона уточнила, що неназваний посадовець не входив до складу офіційної делегації міністра оборони Ллойда Остіна. Він був там “окремо, брав участь у зустрічах, які були частиною саміту НАТО”.

Також представниця Пентагону не повідомила, чи звертався постраждалий за допомогою, чи пішов він у відставку чи припинив виконання обов'язків. Вона послалась при цьому на медичну таємницю.