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Італія хотіла би відігравати ключову роль у відновленні України, - посол

За словами дипломата, попри війну, бізнес-клімат в нашій країні покращується.

Італія хотіла би відігравати ключову роль у відновленні України, - посол
Фото: Органи влади Одеси

Посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо заявив, що його країна хотіла би відігравати ключову роль у відновленні України.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкрили офіс Італійського агентства зі співробітництва в галузі розвитку (AICS) і хотіли б відігравати провідну роль у відновленні України. Ви, напевно, чули, що ми розпочали партнерство з Одесою. Зокрема, у сфері культурної спадщини ми прагнемо допомогти вам усунути шкоду, завдану в Одесі культурній спадщині, зокрема Спасо-Преображенському кафедральному собору. Ми готові підготувати для нього майстер-плани, оскільки це саме та сфера, де ми маємо сильну експертизу", - зазначив посол.

Він додав, що 2025 року в Італії відбуватиметься конференція з відновлення України, нагадавши, що у 2023-му в Римі вже була схожа конференція, у якій взяли участь 700 італійських компаній.

За словами дипломата, попри війну, бізнес-клімат в Україні покращується.

"Крім того, важливим є те, що в минулому Україна вважалася небезпечним місцем для інвесторів через слабкість судової системи та корупцію. Ми бачимо, що бізнес-клімат покращується, але на сьогодні справжньою проблемою є затяжна війна. Однак в Україні є величезний потенціал", - зазначив Дзадзо.

Він висловив упевненість, що Італія може "зробити багато, щоб допомогти Україні дуже швидко інтегруватися в європейський ринок". Однак він зазначив, що Італія "слабка" в обсязі інвестицій.

"Італія завжди мала дуже сильну комерційну присутність, але вона слабка з точки зору обсягу інвестицій. На це є багато причин. В Італії, наприклад, є переважно малі та середні підприємства, і їм важко інвестувати. У нас немає економіки, заснованої на великому бізнесі", - пояснив посол.

Крім цього, Дзадзо зазначив, що проблема для бізнесу - страхування від ризиків війни.

"Це складно. Потенційний інтерес величезний, але компанії обрали "вичікувальну" позицію. Вони чекають, коли закінчиться війна. Тому я впевнений, що італійські компанії відіграватимуть дуже важливу роль у майбутньому відновленні української економічної системи", - додав він.

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