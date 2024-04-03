РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСвіт

Білий дім дав наказ NASA розробляти стандарт часу на Місяці

Єдина система часових розрахунків на супутнику Землі має бути готова до 2026 року.

Білий дім дав наказ NASA розробляти стандарт часу на Місяці
Фото: techno.bigmir.net

Відділ з наукової та технологічної політики Білого дому звернувся до Національної космічної агенції NASA з вимогою розробити уніфікований стандарт часу на Місяці.

Як стверджує Reuters, таким чином Сполучені Штати прагнуть застосувати міжнародні норми в космосі перед тим, які відбудеться пік "місячних перегонів" між державами та приватними компаніями за здійснення висадок на супутник та дослідження його ресурсів. 

Через особливості гравітаційної сили та інші чинники сприйняття часу на Місяці відрізняється від земного. Уряд США хоче, щоб NASA запровадили "координований лунарний час" та встановили на поверхні супутника атомні годинники. Це дозволить ліпше керувати місяцеходами та іншими космічними апаратами, які потребують максимальної точності у часі та просторі. 

Програма щодо часу на Місяці має бути завершена до 2026 року, коли США планують вперше з часів місії "Аполло" 70-х років минулого століття висадити на супутник Землі людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies