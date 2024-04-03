Білий дім дав наказ NASA розробляти стандарт часу на Місяці

Єдина система часових розрахунків на супутнику Землі має бути готова до 2026 року.

Відділ з наукової та технологічної політики Білого дому звернувся до Національної космічної агенції NASA з вимогою розробити уніфікований стандарт часу на Місяці.

Як стверджує Reuters, таким чином Сполучені Штати прагнуть застосувати міжнародні норми в космосі перед тим, які відбудеться пік "місячних перегонів" між державами та приватними компаніями за здійснення висадок на супутник та дослідження його ресурсів.

Через особливості гравітаційної сили та інші чинники сприйняття часу на Місяці відрізняється від земного. Уряд США хоче, щоб NASA запровадили "координований лунарний час" та встановили на поверхні супутника атомні годинники. Це дозволить ліпше керувати місяцеходами та іншими космічними апаратами, які потребують максимальної точності у часі та просторі.

Програма щодо часу на Місяці має бути завершена до 2026 року, коли США планують вперше з часів місії "Аполло" 70-х років минулого століття висадити на супутник Землі людей.