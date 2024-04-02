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Українську оборонну контактну групу можуть перевести під контроль НАТО, - ЗМІ

Це пов'язано із можливою перемогою Трампа на президентських виборах у США Дональда Трампа.

Українську оборонну контактну групу можуть перевести під контроль НАТО, - ЗМІ
20-те засідання в форматі Рамштайн
Фото: Рустем Умєров

США та інші західні країни розглядають можливість переведення Української оборонної контактної групи (т .н. “Рамштайн”) під контроль НАТО. 

Про це повідомляє Politico із посиланням на трьох європейських та одного американського чиновника, знайомих з обговоренням.

Це пов'язано із можливою перемогою Дональда Трампа на цьогорічних президентських виборах у США.

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Такий крок, ймовірно, обговорять під час зустрічі голів МЗС країн НАТО в Брюсселі 3 квітня. Остаточне рішення з цього приводу можуть ухвалити на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

Цей захід дозволив би державам-членам НАТО мати більше права голосу у разі обрання Трампа президентом США, і якщо він виступатиме проти поставок зброї Україні.

Таким ином, передача групи “Рамштайн” під контроль НАТО була б значним кроком до зміцнення західної підтримки України.

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