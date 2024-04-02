Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
ГоловнаСвіт

​Люксові бренди Prada, Fendi Chanel та Swatch Group закривають магазини в Росії

Представники fashion-галузі пояснили, що "трималися, сподіваючись на зміну геополітичної ситуації, але нескінченно вкладати гроші в непрацюючі магазини - неможливо".

​Люксові бренди Prada, Fendi Chanel та Swatch Group закривають магазини в Росії
Фото: rumbur.ru

Міжнародні люксові бренди, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну поставили на паузу роботу в країні-агресорці, почали масово закривати свої магазини.

Проце пише російський "Комерсант" з посиланням на звітність компаній та учасників ринку.

Так, у звіті Prada йдеться про закриття трьох магазинів у Москві. Там також зазначається, що станом на початок 2024 року у в Росії залишилося лише шість точок продажу цього бренду.

Італійська Fendi відмовилася від оренди трьох приміщень у Москві. У компанії поки що діє контракт на оренду бутіка в ЦУМі, але вона планує розірвати його 1 серпня цього року.

Також договори оренди приміщень під бутіки почало розривати російське представництво французького бренду Chanel, яке до початку війни мало в Росії 17 магазинів, переважно в Москві.

Також торік виробник елітних годинників Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega та Rado) розірвала договори оренди 15 своїх магазинів у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Згідно зі звітністю, у компанії залишилося 13 точок у РФ.

У fashion-галузі зазначають, що представники люксу "трималися, сподіваючись на зміну геополітичної ситуації, але нескінченно вкладати гроші в непрацюючі магазини - неможливо".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies