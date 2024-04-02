​Люксові бренди Prada, Fendi Chanel та Swatch Group закривають магазини в Росії

Представники fashion-галузі пояснили, що "трималися, сподіваючись на зміну геополітичної ситуації, але нескінченно вкладати гроші в непрацюючі магазини - неможливо".

Міжнародні люксові бренди, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну поставили на паузу роботу в країні-агресорці, почали масово закривати свої магазини.

Проце пише російський "Комерсант" з посиланням на звітність компаній та учасників ринку.

Так, у звіті Prada йдеться про закриття трьох магазинів у Москві. Там також зазначається, що станом на початок 2024 року у в Росії залишилося лише шість точок продажу цього бренду.

Італійська Fendi відмовилася від оренди трьох приміщень у Москві. У компанії поки що діє контракт на оренду бутіка в ЦУМі, але вона планує розірвати його 1 серпня цього року.

Також договори оренди приміщень під бутіки почало розривати російське представництво французького бренду Chanel, яке до початку війни мало в Росії 17 магазинів, переважно в Москві.

Також торік виробник елітних годинників Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega та Rado) розірвала договори оренди 15 своїх магазинів у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Згідно зі звітністю, у компанії залишилося 13 точок у РФ.

У fashion-галузі зазначають, що представники люксу "трималися, сподіваючись на зміну геополітичної ситуації, але нескінченно вкладати гроші в непрацюючі магазини - неможливо".