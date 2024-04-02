Президент Венесуели Мадуро готується відвідати Москву

Каракас надає Росії дипломатичну підтримку її війні проти Україні.

Москва заявила про підготовку візиту президента Венесуели Ніколаса Мадуро до Росії, пише Reuters.

Видання зазначає, що це є ознакою “продовження тісних зв’язків між двома основними нафтовидобувними країнами, які мають розбіжності зі Сполученими Штатами”.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит перебуває на “високому рівні підготовки”, і що залишилося лише узгодити дату.

Reuters додає, що Каракас надає РФ певну дипломатичну підтримку її війні в Україні.