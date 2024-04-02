Президент Венесуели Мадуро готується відвідати Москву

Москва заявила про підготовку візиту президента Венесуели Ніколаса Мадуро до Росії, пише Reuters.
Видання зазначає, що це є ознакою “продовження тісних зв’язків між двома основними нафтовидобувними країнами, які мають розбіжності зі Сполученими Штатами”.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит перебуває на “високому рівні підготовки”, і що залишилося лише узгодити дату.
Reuters додає, що Каракас надає РФ певну дипломатичну підтримку її війні в Україні.
- У березні The Sunday Times написав, що колишній міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Мадуро таємно зустрілися у Каракасі. Джонсон хотів відмовити Мадуро від підтримки російського лідера Володимира Путіна.
- Останніми місяцями уряд Венесуели посилив переслідування опозиціонерів, правозахисників і дослідників. Їх арештовують, звинувачуючи у “тероризмі”. Правозахисні групи кажуть, що прискорення репресій є спробою заглушити всі політичні дискусії через залякування перед президентськими виборами, запланованими на липень.
- У січні у Венесуелі заарештували 32 особи, включно з військовими та цивільними, за ймовірну участь у змові з метою вбивства Мадуро.
- Ніколас Мадуро став президентом Венесуели після смерті Хуго Чавеса, коли він переміг на виборах у квітні 2013 року. Перед цим він був міністром закордонних справ у правлінні Чавеса (2006-2013) та віцепрезидентом Венесуели (2012-2013).
- Після обрання Мадуро на другий президентський термін у 2019 році голова опозиції, спікер Національної асамблеї Хуан Гуайдо на тлі масових протестів проголосив себе виконувачем обов'язки президента. Мадуро у відповідь на це заявив, що залишається президентом до закінчення своїх повноважень у 2025 році.
- Близько 50 держав визнали Гуайдо. Водночас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають Росія, Китай і Куба.