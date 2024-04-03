Зі Смуги Гази повернулися кораблі з 240 тоннами допомоги для палестинців

Через загибель семи волонтерів у Смузі Гази низка благодійних організацій призупинити постачання їжі палестинцям, пише Associated Press.
“Смерть працівників World Central Kitchen у Смузі Гази загрожує зупинити зусилля США та інших країн з відкриття морського коридору для допомоги з Кіпру, щоб допомогти полегшити відчайдушну ситуацію на півночі Гази”, − зазначає видання.
За даними Кіпру, кораблі, навантажені приблизно 240 тоннами допомоги від благодійної групи, повернулися з Гази лише через день після прибуття.
Інші гуманітарні організації також призупинили роботу в Газі, заявивши, що пропонувати допомогу надто небезпечно.
“Ізраїль дозволив доставляти лише невелику кількість продовольства та запасів на спустошену північ Гази, де, за словами експертів, голод неминучий”, − зазначає AP.
- Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.
- World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила благодійна організація American Near East Refugee Aid (Anera).
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним".