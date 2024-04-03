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Зі Смуги Гази повернулися кораблі з 240 тоннами допомоги для палестинців

Інші гуманітарні організації також призупинили роботу в анклаві, заявивши, що пропонувати допомогу надто небезпечно. 

Зі Смуги Гази повернулися кораблі з 240 тоннами допомоги для палестинців
Корабель Open Arms
Фото: BBC

Через загибель семи волонтерів у Смузі Гази низка благодійних організацій призупинити постачання їжі палестинцям, пише Associated Press.

“Смерть працівників World Central Kitchen у Смузі Гази загрожує зупинити зусилля США та інших країн з відкриття морського коридору для допомоги з Кіпру, щоб допомогти полегшити відчайдушну ситуацію на півночі Гази”, − зазначає видання.

За даними Кіпру, кораблі, навантажені приблизно 240 тоннами допомоги від благодійної групи, повернулися з Гази лише через день після прибуття. 

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Інші гуманітарні організації також призупинили роботу в Газі, заявивши, що пропонувати допомогу надто небезпечно. 

“Ізраїль дозволив доставляти лише невелику кількість продовольства та запасів на спустошену північ Гази, де, за словами експертів, голод неминучий”, − зазначає AP.

  • Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.
  • World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила благодійна організація American Near East Refugee Aid (Anera). 
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним".
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