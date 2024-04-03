Зі Смуги Гази повернулися кораблі з 240 тоннами допомоги для палестинців

Інші гуманітарні організації також призупинили роботу в анклаві, заявивши, що пропонувати допомогу надто небезпечно.

Через загибель семи волонтерів у Смузі Гази низка благодійних організацій призупинити постачання їжі палестинцям, пише Associated Press.

“Смерть працівників World Central Kitchen у Смузі Гази загрожує зупинити зусилля США та інших країн з відкриття морського коридору для допомоги з Кіпру, щоб допомогти полегшити відчайдушну ситуацію на півночі Гази”, − зазначає видання.

За даними Кіпру, кораблі, навантажені приблизно 240 тоннами допомоги від благодійної групи, повернулися з Гази лише через день після прибуття.

Інші гуманітарні організації також призупинили роботу в Газі, заявивши, що пропонувати допомогу надто небезпечно.

“Ізраїль дозволив доставляти лише невелику кількість продовольства та запасів на спустошену північ Гази, де, за словами експертів, голод неминучий”, − зазначає AP.