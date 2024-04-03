Трамп і Байден виграли праймеріз ще у чотирьох штатах

У США відбулися партійні праймеріз у ще чотирьох штатах – Вісконсіні, Род-Айленді, Нью-Йорку та Коннектикуті. Оскільки ані в Джо Байдена, ані в Дональда Трампа просто не лишилося суперників, вони стали переможцями.

Як нагадує Associated Press, обидва кандидати у президенти вже не потребують схвалення нових делегатів: вони де-факто здобули номінацію, де-юре це буде підтверджено на партійних з'їздах улітку.

Увага була прикута хіба що до Вісконсіна, який є одним із так званих "штатів, що коливаються". У 2020 році Байден здобув там перемогу з перевагою лише у 0,6%, а у 2016 штат віддав голоси виборників Трампу, що дозволило йому обійти Гілларі Клінтон.

Демократи чекають на дані щодо явки, щоб зрозуміти, чи достатньо активні їхні виборці, щоб не допустити повторення сценарію 8-річної давнини – перші дані показують, що зацікавленість у праймеріз була низькою.