Байден і Сі провели телефонну розмову. Йшлося про війни в Україні та на Близькому Сході

Серед інших тем - боротьба з наркотиками, ризики і безпека в питанні штучного інтелекту та ін.

2 квітня президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели перші прямі телефонні переговори після зустрічі у листопаді 2023 року, передає Reuters.

Очікувалося, що Байден підтвердить підтримку США "політики одного Китаю" Пекіна і наголосить на важливості миру і стабільності в районі Тайванської протоки, заявив високопоставлений представник адміністрації американського президента.

Лідери США і Китаю приділили увагу темі війн в Україні та на Близькому Сході. Перед цим очікувалося, що Байден висловить стурбованість щодо підтримки Пекіном Росії, а також китайської економічної торговельної практики, порушень прав людини та обговорить із Сі денуклеаризацію Корейського півострова. Також президент США мав попередити Пекін про небезпеку ескалації конфронтації у Південно-Китайському морі.

Йдеться про те, що нещодавно китайська берегова охорона обстріляла з водометів суховантаж Філіппін.

За словами співрозмовника агентства, два лідери також обговорили низку тем, у яких збігаються інтереси США та Китаю. Зокрема, боротьбу з наркотиками, питання ризиків та безпеки, пов'язані зі штучним інтелектом, відновлення міжвоєнних комунікацій та зусилля для боротьби зі зміною клімату.