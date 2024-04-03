Макрон намагався переконати Байдена і Шольца змінити стратегію війні РФ проти України, - WSJ

Французький президент Еммануель Макрон закликав президента США Джо Байдена і німецького канцлера Олафа Шольца прийняти жорсткішу стратегію щодо Путіна у війні в Україні, але зіткнувся з опозицією з боку союзників, які побоюються ескалації, пише Wall Street Journal.

провів конфіденційну розмову з президентом Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у лютому, щоб закласти основу для паризького саміту, який має змінити стратегію Заходу щодо війни в Україні на жорсткішу.

За словами офіційних осіб, Маркон закликав лідерів США та Німеччини зайняти позицію стратегічної невизначеності щодо Росії, яка залишила б на столі всі варіанти, зокрема і військові.

В основі ідеї Макрона був закладений радикальний відхід від позиції, якої адміністрація Байдена дотримувалася від початку війни. Підхід Вашингтона був налаштований на уникнення дій, які могли б спровокувати Москву на ескалацію. Макрон навпаки хотів припинити транслювати обмеження залучення Заходу – те, що називають "червоними лініями" – і натомість змусити Кремль задуматися.

За словами джерел видання, Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії, побоюючись, що це може призвести до ескалації. Шольц також виступив проти цієї ідеї, заявивши про ризик розсварити союзників і зробити країни НАТО стороною в конфлікті.

Вже у лютому під час саміту Макрон зіткнувся з подальшими запереченнями Шольца та інших союзників, однак наприкінці заходу французький лідер дещо спантеличив союзників заявою, що не можна виключати жодних військових варіантів, навіть розгортання західних військ.

На початку конфлікту французький президент був прихильником діалогу з Путіним, попереджаючи, що союзники "не повинні принижувати Росію". Однак за останній рік Макрон почав розширювати межі того, як далеко Захід готовий зайти в протистоянні з Кремлем.

"За лаштунками французькі офіційні особи підкреслювали, що Макрон не прагне відправити війська в Україну для участі в бойових діях. Навпаки, французькі чиновники запропонували країнам НАТО розглянути можливість розгортання там персоналу для тренування військ і розмінування мінних полів", – кажуть журналісти.

Як пише видання, перспектива присутності західного персоналу в Україні, як цивільного, так і військового, підняла б гостре питання про те, як союзники мають реагувати, якщо хтось із них загине внаслідок російського удару.

За словами американського чиновника, адміністрація Байдена занепокоєна тим, що Росія може завдати удару по французьких військах, які можуть бути відправлені в Україну. За словами чиновника, це може призвести до втягування Франції і, можливо, інших західних країн у конфлікт.

Макрон запевнив союзників, що немає необхідності залучати НАТО або США, якщо Росія націлиться на французькі війська.

Напруга досягла піку, коли словацький політик Фіцо, Шольц, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс О'Браєн та інші лідери прибули до Єлисейського палацу наприкінці лютого. Макрон поділився своїми думками про необхідність стратегічної двозначності.

За словами офіційних осіб, Шольц рішуче виступив проти цієї ідеї. Один за одним виступали лідери Нідерландів, Польщі та Греції і ввічливо відхиляли цю ідею. Прем'єр-міністр Естонії підтримала Макрона, заявивши, що лідерам потрібно перестати говорити про те, чого вони не будуть робити в конфлікті, і зосередитися на тому, що вони будуть робити.

У Кремлі попередили, що якщо НАТО відправить війська, прямий конфлікт між альянсом і Росією буде неминучим.

У внутрішній московській записці, з якою ознайомилося видання, описуються плани Москви розпочати дипломатичну кампанію з метою посилення розколу через позицію Макрона і послаблення підтримки України з боку громадськості. Ідеться про те, що кампанія має бути спрямована на те, щоб зобразити Макрона як авантюриста, який може спровокувати військову конфронтацію між Заходом і Росією.

14 березня Емманюель Макрон знову повторив свою позицію про те, що не можна виключати введення західних військ в Україну.

Відповідаючи на запитання журналістів після саміту, чи обговорювали лідери у межах зустрічі можливість введення військ в Україну, Макрон сказав, що консенсусу з цього питання немає, але нічого не можна виключати.

"Багато людей, які сьогодні кажуть: «Ніколи, ніколи»" – це ті ж самі люди, які говорили два роки тому: Ніколи, ніколи танки, ніколи літаки, ніколи ракети великої дальності. Я нагадую вам, що два роки тому багато хто за цим столом говорив: «Ми будемо пропонувати спальні мішки і каски»", – наголосив французький лідер.

Як додає видання, ті "червоні лінії", які Макрон намагався огорнути двозначністю, тепер повністю оголилися. Шольц, Байден та багато інших союзників Західної Європи заявили про своє небажання відправляти війська в Україну.

"Повернувшись у свій готельний номер, Шольц був недовірливим, кажуть чиновники. Макрон публічно озвучував ідеї, які він та інші лідери в приватному порядку відкидали раніше того ж дня. Канцлера Німеччини також вразила згадка Макрона про шоломи. Берлін зазнав широких насмішок за пропозицію надіслати 5 000 касок українським військам на початку 2022 року, коли Росія готувала своє вторгнення. Німецькі чиновники заявили, що вони просто відповіли на український список побажань, включивши в нього товари, які найлегше відправити без парламентських та інших процедур узгодження", – ідеться у матеріалі.

Наступного дня Шольц опублікував пост у соціальних мережах, написавши, що "не буде ніяких наземних військ з європейських країн або НАТО".

Макрон же поїхав до Праги, де чеська влада саме збирала важливі для України боєприпаси, і виступив з промовою, в якій нагадав про те, як Європа була розрізана навпіл під час холодної війни. Боягузтво, сказав Макрон, призвело до того, що одна половина Європи залишила іншу під радянським пануванням.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту в нашій Європі, коли ми не повинні бути боягузами. Війна повернулася на нашу землю", – додав він.