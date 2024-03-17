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Потрібно бути готовим до будь-якого сценарію, аби протистояти Росії, − Макрон

Можливо, в певний момент “доведеться проводити операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам”.

Потрібно бути готовим до будь-якого сценарію, аби протистояти Росії, − Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій, щоб протистояти Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Le Parisien, пише Укрінформ.

“Наш обов'язок − готуватися до всіх сценаріїв. Було б помилкою цього не робити”, − заявив Макрон.

За його словами, він не хоче брати на себе цю ініціативу, але можливо, в певний момент “доведеться проводити операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам”.

“Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити. Багато країн Європи, і не найменш важливих, повністю на нашому боці (країни Балтії, Чехія, Польща)”, − сказав Макрон.

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Президент Франції також пояснив, чому він досі не приїхав до України. “Спочатку я думав про поїздку в Україну. Я пояснив Президенту Зеленському, що для мене важливіше переконати Німеччину і Польщу робити більше, і робити це по-іншому, разом зі мною. А потім я поїду в Україну”, − підкреслив Макрон.

  • Макрон раніше заявив, що у разі чергової ескалації з боку Росії, "ми будемо готові відреагувати".
  • Він наполягає, що коли переговори між Україною з РФ стануть можливими, територіальна цілісність України має бути фундаментальною цінністю. 
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