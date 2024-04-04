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Макрон не сумнівається, що Олімпійські ігри в Парижі "стануть ціллю Росії"

“У мене немає жодних сумнівів, зокрема в інформаційному плані”.

Макрон не сумнівається, що Олімпійські ігри в Парижі "стануть ціллю Росії"
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон не сумнівається, що Олімпійські ігри в Парижі цього літа "стануть ціллю Росії", пише The Guardian.

Макрон, відповідаючи на запитання журналіста про загрозу Росії для Олімпіади, заявив: “У мене немає жодних сумнівів, зокрема в інформаційному плані”.

Цей коментар французького президента, який він зробив у Парижі з нагоди відкриття нового водного центру Олімпійських ігор, є найбільш явним визнанням іноземних загроз безпеці ігор.

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Раніше цього тижня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція запропонує ввести санкції на рівні ЄС проти тих, хто стоїть за поширенням дезінформації.

  • Наприкінці березня міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен провів нараду із силовими відомствами щодо оцінки ризиків для прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі на тлі зростання терористичної загрози.
  • Головним викликом для організаторів є безпека під час церемонії відкриття, яка відбудеться не на стадіоні, а вздовж набережної Сени. 94 човни везтимуть атлетів, ще 80 будуть використані для медіа та охоронців. Приблизно 222 тисячі глядачів спостерігатимуть за дійством безпосередньо біля річки, ще майже стільки ж з будинків. 
  • Під час церемонії забезпечувати порядок будуть понад 45 тисяч поліцейських, задіють снайперів на дахах, а елітні агенти перебуватимуть безпосередньо на човнах. Повітряний простір буде закрито над самим Парижем та у радіусі 150 кілометрів від його центру задля уникнення дронових атак.
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