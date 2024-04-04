Макрон не сумнівається, що Олімпійські ігри в Парижі "стануть ціллю Росії"

“У мене немає жодних сумнівів, зокрема в інформаційному плані”.

Президент Франції Еммануель Макрон не сумнівається, що Олімпійські ігри в Парижі цього літа "стануть ціллю Росії", пише The Guardian.

Макрон, відповідаючи на запитання журналіста про загрозу Росії для Олімпіади, заявив: “У мене немає жодних сумнівів, зокрема в інформаційному плані”.

Цей коментар французького президента, який він зробив у Парижі з нагоди відкриття нового водного центру Олімпійських ігор, є найбільш явним визнанням іноземних загроз безпеці ігор.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція запропонує ввести санкції на рівні ЄС проти тих, хто стоїть за поширенням дезінформації.