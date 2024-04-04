Макрон не сумнівається, що Олімпійські ігри в Парижі "стануть ціллю Росії"

Президент Франції Еммануель Макрон не сумнівається, що Олімпійські ігри в Парижі цього літа "стануть ціллю Росії", пише The Guardian.
Макрон, відповідаючи на запитання журналіста про загрозу Росії для Олімпіади, заявив: “У мене немає жодних сумнівів, зокрема в інформаційному плані”.
Цей коментар французького президента, який він зробив у Парижі з нагоди відкриття нового водного центру Олімпійських ігор, є найбільш явним визнанням іноземних загроз безпеці ігор.
Раніше цього тижня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція запропонує ввести санкції на рівні ЄС проти тих, хто стоїть за поширенням дезінформації.
- Наприкінці березня міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен провів нараду із силовими відомствами щодо оцінки ризиків для прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі на тлі зростання терористичної загрози.
- Головним викликом для організаторів є безпека під час церемонії відкриття, яка відбудеться не на стадіоні, а вздовж набережної Сени. 94 човни везтимуть атлетів, ще 80 будуть використані для медіа та охоронців. Приблизно 222 тисячі глядачів спостерігатимуть за дійством безпосередньо біля річки, ще майже стільки ж з будинків.
- Під час церемонії забезпечувати порядок будуть понад 45 тисяч поліцейських, задіють снайперів на дахах, а елітні агенти перебуватимуть безпосередньо на човнах. Повітряний простір буде закрито над самим Парижем та у радіусі 150 кілометрів від його центру задля уникнення дронових атак.