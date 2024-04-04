Санкції США та атаки українських дронів перешкоджають Росії ремонтувати нафтопереробні заводи , − Reuters

Компанія “Лукойл” не може відновити роботу турбіни на заводі НОРСІ, адже відремонтувати її може лише американська компанія, яка вийшла з РФ. Завод − четвертий за величиною у країні-агресорі − скоротив виробництво бензину на 40%.

Санкції США перешкоджають зусиллям Росії відремонтувати нафтопереробні заводи, пише Reuters.

4 січня інженери російської нафтової компанії “Лукойл” виявили, що на їхньому найбільшому нафтопереробному заводі у Нижньому Новгороді зламалася турбіна. Завод НОРСІ розташований на річці Волга, приблизно за 430 км на схід від Москви. Виявилося, що проблема не тривіальна, адже є лише одна компанія, яка знає, як відремонтувати установку, − американська, інформують джерела, знайомі з інцидентом.

Багатонаціональна нафтова інженерна компанія UOP вийшла з Росії після того, як країна вторглася в Україну в лютому 2022 року. “Вони (інженери) шукали запчастини й нічого не могли знайти. Тоді весь блок просто зупинився”, − повідомило джерело, близьке до “Лукойлу”.

Чотири інші джерела повідомили, що установка каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, не працює з січня, і невідомо, коли її можна буде відремонтувати через брак досвіду в Росії.

“Установка КК-1 є однією з двох установок каталітичного крекінгу на заводі”, − зазначає Reuters. Унаслідок, за словами двох джерел, завод НОРСІ – четвертий за величиною у Росії – скоротив виробництво бензину на 40%.

“Лукойл” є прикладом ширших проблем у російському енергетичному секторі, де деякі нафтові компанії, попри західні санкції, намагаються відремонтувати свої нафтопереробні заводи, побудовані за допомогою американських та європейських інжинірингових компаній.

Труднощі посилили атаки українських безпілотників, які цього року вразили щонайменше 10 російських нафтопереробних заводів. Згідно з підрахунками Reuters, напади змусили російські нафтопереробні заводи закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

Жодне з джерел Reuters не припустило, що січнева поломка турбіни на НОРСI була результатом атак безпілотників. Однак відомо, що проблеми на заводі лише погіршилися після того, як у лютому NORSI вперше вразили українські дрони, пошкодивши інші частини обладнання. Це створило додаткове навантаження на весь НПЗ.

“Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращуватиметься, то Україна зможе скоротити обсяги нафтопереробки у РФ швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати”, − вважає Сергій Вакуленко, експерт з російської енергетики і нерезидентний співробітник аналітичного центру “Фонду Карнегі за мир у світі”.

Російські урядовці передбачувано заявляють протилежне. Представник з верхівки російського енергетичного сектору, заступник прем'єр-міністр Олександр Новак заявив минулого тижня, що пошкоджені об'єкти НОРСІ повинні відновити роботу протягом місяця або двох, а російські фірми працюють над виробництвом необхідних запасних частин. За його словами, інші російські нафтопереробні заводи збільшили виробництво після атак дронів і на місцевому паливному ринку немає дефіциту. Міністр Микола Шульгінов заявив у середу, що всі НПЗ буде відремонтовано до червня, не уточнивши подробиць.

NORSI виробяє 405 000 метричних тонн бензину у місяць − це 11% від загального обсягу в Росії. Згідно з підрахунками Reuters, нинішній збій коштує “Лукойлу” майже 100 мільйонів доларів втрачених доходів у місяць, виходячи із середньої російської ціни на бензин у 587 доларів за метричну тонну.

Honeywell International, материнська компанія UOP, заявила, що не постачала жодного обладнання, запчастин, продуктів чи послуг нафтопереробному заводу в Нижньому Новгороді з лютого 2022 року, а також незалежному Слов'янському нафтопереробному заводу ЕКО. 18 березня Слов'янський нафтопереробний завод атакував український безпілотник, унаслідок чого там зайнялася пожежа.

“Ми активно працюємо над виявленням та припиненням будь-якого можливого витоку нашої продукції до Росії через треті сторони”, − зазанчили у Honeywell. Компанія заявила, що дотримується всіх застосовних вимог до експортних ліцензій, санкційних законів та постанов.

Західні компанії, такі як UOP і швейцарська інженерна група ABB, постачали технології та програмне забезпечення для всіх 40 найбільших нафтопереробних заводів у Росії протягом останніх 20 років. Кожен нафтопереробний завод має поєднання російського та іноземного обладнання.

ABB підтвердила, що припинила приймати нові замовлення в Москви після початку війни в лютому 2022 року, і не планує повертатися в Росію після того, як виконає свої актуальні контрактні зобов’язання.