Громадяни зможуть подати заявку на мобілізацію "у два кліки", - Міноборони

У Міністерстві оборони анонсували "смартмобілізацію" - громадяни зможуть подати заявку на мобілізацію та обрати відповідну спеціальність в електронному режимі.

Про це в інтерв'ю "Армія Inform" заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - пояснила вона.

Черногоренко зазначила, що захищати батьківщину - це конституційний обов’язок кожного громадянина і громадянки і наголосила, що в питанні мобілізації дуже важливий рекрутинговий підхід.

"Бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі. Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це — цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці. Так, ЗСУ наразі — це найбільший працедавець у країні. І він може боротися за найкращих людей із цивільного життя. І тоді ми станемо ще швидшими і ще технологічнішими", - сказала заступниця міністра оборони.

Вона також зазначила, що вважає ефективною ідею запровадження електронних рапортів і наразі працює, аби втілити її в реальність.

"Електронний рапорт — це коли військовослужбовець пише рапорт не рукою, а потім його рвуть в нього перед очима. Електронний рапорт — це коли військовий у два кліки надсилає документ своєму командиру та отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні", - пояснила Черногоренко.

Вона наголосила, що застосунок "Армія+" має стати центральним продуктом цифровізації. Сюди ж має підтягуватися медична картка, зарплата військовослужбовця, тощо.

"В Армія+ також хочемо додати опцію евакуюватися — просто даєш сигнал — і тебе забирають на найближчий стабілізаційний пункт, наприклад, і надають необхідну медичну допомогу. Бороти українську паперову армію — складно. Тому що це історія про процес, звички, традиційні підходи. Армія — це достатньо великий організм, тому зміни складно впроваджувати. Але ми до цього йдемо. Українці — дуже smart, дуже винахідливі, і швидко підхоплять класні продукти. Наприклад, я дуже добре пам’ятаю, як мало хто вірив у електронний паспорт в "Дії" — але зараз це частина нашого життя. Тому і «Армія+» стане частиною життя кожного військовослужбовця", - додала заступниця міністра.

Як повідомлялося, Міноборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі цього року.

Що відбувається з законом про мобілізацію