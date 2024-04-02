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У законі про електронний кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток, - Міноборони

Електронний кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

У законі про електронний кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток, - Міноборони
У законі про електронний кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Наразі не йдеться про вручення повісток через електронний кабінет військовозобов'язаного.

Про це сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє Суспільне.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", - зазначила вона.

Катерина Черногоренко наголосила, що електронний кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

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Президент України підписав законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного

Він передбачає:

  • удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо;

  • запровадження можливості створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату);

  • створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який забезпечить надання онлайн-послуг військовослужбовцям;

  • створення порталу електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних у системі.

Окрім того, закон посилює кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Що відбувається з законом про мобілізацію

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