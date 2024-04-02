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Головне за вівторок, 2 квітня: ракетна атака на Дніпро, спроби прориву на Новопавлівському напрямку, негода на Київщині

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 62 бойові зіткнення, ворожі обстріли, запуск Міжнародного реєстру збитків від війни РФ, стрілянина у фінській школі. Яким запам’ятається 769-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 2 квітня: ракетна атака на Дніпро, спроби прориву на Новопавлівському напрямку, негода на Київщині
Наслідки обстрілів Дніпра 2 квітня 2024 року

Удень 2 квітня Росія здійснила ракетну атаку на Дніпро.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пошкоджений один із закладів освіти.

"На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат", - додав Лисак.

За даними ДСНС України, станом на 21.15 у Дніпрі кількість постраждалих зросла до 18 осіб, з яких 6 дітей. 10 осіб госпіталізовано, з них 5 дітей.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 62 бойові зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Сил оборони завдала ударів по зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

На Авдіївському напрямку відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 квітня – в нашій новині.

У 5 районах Київської області через негоду зафіксовані руйнування покрівель у будівлях та падіння дерев, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Повідомлень про потерпілих внаслідок погіршення погодних умов станом на 20:00 не надходило.

“Водночас вже зафіксовано майже 30 звернень про пошкодження. Йдеться про руйнування дахів низки приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки, автошляхи тощо”, - зазначив Кравченко.

Також негода спричинила аварії в мережах.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Депутати проголосували за нього в першому читанні за основу та в цілому ще 30 травня 2023 року. У картці законопроєкту зазначається, що 2 квітня документ повернуто до Верховної Ради з підписом президента.

Також президент підписав законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це свідчить картка законопроєкту №10062.

Докладніше – в новині.

Сьогодні під час конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі оголосили про офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцям війною, яку розв'язала Росія.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила, що секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. У квітні працюватиме перша категорія реєстру, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло. Для потерпілих розроблять інструкцію, як подавати заяву.

Очікується, що загалом у реєстр надійде до 10 мільйонів запитів, зокрема щодо житлових претензій − від 300 до 600 тисяч позовів.

Докладніше – в новині.

Нічна атака на заводи в Татарстані є спільною операцією Служби безпеки та Головного управління розвідки. Про це повідомили джерела LB.ua.

Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Ця установка мала потужність у 8 млн тонн нафти на рік, що становить 2,6% від загальної річної переробки в Росії. Цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ росіян.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ", – зазначило джерело.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Татарстані в декількох населених пунктах лунали вибухи. Вибухав "Елаз-Нафтопродукт" у Нижньокамську та завод із виготовлення ударних безпілотників у вільній економічній зоні "Алабуга".

Атаки на нафтопереробні заводи в Росії тривають вже декілька місяців. НПЗ атакують, оскільки вони постачають паливо для армії окупантів та живлять російську економіку.

У середній молодшій школі у місті Вантаа поблизу Гельсінкі на півдні Фінляндії 12-річний учень сьогодні вчинив стрілянину, поранивши трьох інших учнів. Пізніше стало відомо, що один з поранених помер.

За інформацією поліції, поранені є однолітками стрілка.

Фінська газета Ilta-Sanomat повідомила, що підозрюваного заарештували у столиці зі зброєю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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