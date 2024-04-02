Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела

Нічна атака на підприємство в Татарстані є спільною операцією. 

Нічна атака на заводи в Татарстані є спільною операцією Служби безпеки та Головного управління розвідки. Про це повідомили джерела LB.ua.

Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Ця установка мала потужність у 8 млн тонн нафти на рік, що становить 2,6% від загальної річної переробки в Росії. 

Цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ росіян.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету рф", – зазначило джерело.

  • Сьогодні вночі в Татарстані в декількох населених пунктах лунали вибухи. Вибухав "Елаз-Нафтопродукт" у Нижньокамську та завод із виготовлення ударних безпілотників у вільній економічній зоні "Алабуга".
  • Атаки на нафтопереробні заводи в Росії тривають вже декілька місяців. Їх здійснюють завдяки безпілотникам. НПЗ атакують, оскільки вони постачають паливо для армії окупантів та живлять російську економіку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies