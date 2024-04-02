СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела

Нічна атака на підприємство в Татарстані є спільною операцією.

Нічна атака на заводи в Татарстані є спільною операцією Служби безпеки та Головного управління розвідки. Про це повідомили джерела LB.ua.

Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Ця установка мала потужність у 8 млн тонн нафти на рік, що становить 2,6% від загальної річної переробки в Росії.

Цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ росіян.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету рф", – зазначило джерело.