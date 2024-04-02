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Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи

Минулого місяця Німеччина вже надала Україні пакет допомоги в розмірі 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів. Загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро.

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи
міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина надасть Україні 180 000 артилерійських снарядів як внесок у очолюваний Чехією план закупівлі боєприпасів для України з ціною 576 мільйонів євро (618 мільйонів доларів), повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони країни.

Видання зазначає, що найбільш гострою потребою для України через два роки після повномасштабного вторгнення Росії стали артилерійські боєприпаси, які закінчуються, оскільки сторони використовують сильний гарматний вогонь, щоб утримувати переважно статичні, закріплені позиції вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги в розмірі 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

«Загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро», — сказав Reuters речник міністерства.

Видання зауважує, що все більше країн приєднується до чеської ініціативи щодо постачання сотень тисяч снарядів для України з-за меж Європи.

На частку Німеччини припадатиме 40% ініціативи, повідомили в міністерстві.

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. 
  • Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
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