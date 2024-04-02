Головне за ніч та ранок вівторка, 2 квітня: 71 бойове зіткнення, авіабомба на Рубіжне, атака на завод БпЛА у Татарстані

Нічна повітряна атака, 71 бойове зіткнення, понад 40 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уночі 2 квітня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Ракету запустили з окупованої частини Запорізької області, а дрони – з Криму. "Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області", – написав у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що дрони збивали в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина", – сказав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку – 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 780 російських окупантів, 12 танків, 29 бронемашин і 30 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 443 660 чоловік особового складу і 13350 бойових броньованих машин.

Про інші втрати противника – в новині.

Викрито організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці", повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

За даними джерел LB.ua, йдеться про Артема Шила, який був заступником Департаменту захисту національної державності СБУ, а потім очолював там управління. Інформацію про те, що це саме Шило, підтвердили і співрозмовники журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Шило був звільнений з посади керівника головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ в березні 2024, писало Forbes із посиланням на три джерела.

За даними слідства, організовану групу створили ще у 2021 році.

Докладніше – в новині.

На окуповане Рубіжне Луганської області неподалік залізничного вокзалу російський літак "впустив" авіабомбу.

"В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу", – повідомив у телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Він додав, що про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.

"Нагадаємо, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей – працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", – зауважив начальник ОВА.

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували в російському Татарстані завод з виробництва ударних БпЛА Shahed. Про це з посиланням на неназвані джерела в спецслужбах пише РБК-Україна.

Відстань від України до Татарстану – понад 1000 кілометрів. За словами співрозмовника журналістів, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2". "Також співрозмовник додає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей", – повідомили журналісти.

Росія атаку навіть не заперечує. "Цензор нет" із посиланням на кремлівські ресурси пише, що місцева влада повідомила про атаку безпілотників у Татарстані на підприємства. Щоправда, росіяни традиційно заперечують наслідки – вони кажуть, що "технологічний процес не порушено". Місцеві телеграм-канали писали, що дрони вдарили і по нафтопереробному заводу "Елаз-Нафтопродукт".

А в окупованому Севастополі фахівці Головного управління розвідки підірвали електропідстанцію, пише УП з посиланням на співрозмовників у розвідці.

Місцеві пабліки повідомляли, що вночі в Севастополі чули вибухи, а після цього в одному з районів зникла електрика. Окупанти це не коментували.

Біля стадіону "Донбас Арена" в окупованому Донецьку активісти руху "Жовта стрічка" розвісили однойменні символи спротиву.

Про акцію повідомила на своїй сторінці у Telegram Донецька обласна військова адміністрація.

Стрічки мають нагадувати про те, що "присутність окупантів на нашій землі є тимчасовою, а покарання за злочини буде невідворотним".

"Після деокупації ми обов'язково зустрінемося на матчі улюбленої української команди на «Донбас Арені»", а поки чинимо спротив ворогу та чекаємо на ЗСУ", – йдеться у дописі.

Останній матч на "Донбас Арені" донецький "Шахтар" провів 2 травня 2014 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!