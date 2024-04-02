Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)

Викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

За даними джерел LB.ua, йдеться про Артема Шила, який був заступником Департаменту захисту національної державності СБУ, а потім очолював в СБУ управління. Інформацію про те, що це саме Шило, підтвердили і співрозмовники журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Шило був звільнений з посади керівника головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ в березні 2024, писало Forbes із посиланням на три джерела.

За даними слідства, організовану групу створили ще у 2021 році, щоб контролювати кошти АТ "Укрзалізниця".

Впродовж червня – грудня 2022 року організатор схеми через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

"Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці. При цьому керівник ОГ умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з рф", – зазначили у САП.

Фото: НАБУ Затримали ексрадника Офіс президента

Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину. У НАБУ зазначили, що завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Хто такий Артем Шило

Фото: Наші гроші, скріншот Bihus.info Артем Шило

З 2012 Артем Шило працював у СБУ. Спершу – в Харкові, а з 2016 – у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам. Однак у медіа цей департамент нерідко пов'язували з тиском на бізнес.

У 2021 Шило з СБУ "вилетів", і, за даними медіа, саме після цього став позаштатним радником в ОПУ. У серпні 2022 Артем повернувся до СБУ і одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Скорочено – головне управління "І".

Був фігурантом розслідувань про статки його родини. Шилу закидали зв'язки з російським гральним бізнесом, потім – пов'язували зі впливом на УЗ, а потім – із близькістю до Олега Татарова, який є заступником голови Офісу президента, писали "Наші гроші".