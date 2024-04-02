Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)

Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів. 

Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадник Офісу президента розікрав майже 100 мільйонів
Фото: НАБУ

Викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ). 

За даними джерел LB.ua, йдеться про Артема Шила, який був заступником Департаменту захисту національної державності СБУ, а потім очолював в СБУ управління. Інформацію про те, що це саме Шило, підтвердили і співрозмовники журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Шило був звільнений з посади керівника головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ в березні 2024, писало Forbes із посиланням на три джерела. 

За даними слідства, організовану групу створили ще у 2021 році, щоб контролювати кошти АТ "Укрзалізниця". 

Впродовж червня – грудня 2022 року організатор схеми через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. 

"Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці. При цьому керівник ОГ умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з рф", –  зазначили у САП.

Затримали ексрадника Офіс президента
Фото: НАБУ
Затримали ексрадника Офіс президента

Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину. У НАБУ зазначили, що завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Хто такий Артем Шило

Артем Шило
Фото: Наші гроші, скріншот Bihus.info
Артем Шило

З 2012 Артем Шило працював у СБУ. Спершу – в Харкові, а з 2016 – у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам. Однак у медіа цей департамент нерідко пов'язували з тиском на бізнес.

У 2021 Шило з СБУ "вилетів", і, за даними медіа, саме після цього став позаштатним радником в ОПУ. У серпні 2022 Артем повернувся до СБУ і одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Скорочено – головне управління "І".

Був фігурантом розслідувань про статки його родини. Шилу закидали зв'язки з російським гральним бізнесом, потім – пов'язували зі впливом на УЗ, а потім – із близькістю до Олега Татарова, який є заступником голови Офісу президента, писали "Наші гроші".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies