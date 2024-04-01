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Президент вручив ордени "Золота зірка" захисникам та родинам загиблих Героїв

Всього президент вручив 20 орденів. З них 17 – родинам полеглих бійців. 

Президент вручив ордени "Золота зірка" захисникам та родинам загиблих Героїв
Вручення орденів "Золота зірка"
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» захисникам, яким присвоєно звання Героя України, та родинам загиблих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Про це повідомив Офіс президента. 

"Кожна історія наших воїнів, які удостоєні найвищого звання Героя, – це гордість нашої держави. І так буде завжди. Це люди, які проявили силу власної волі, щоб Україна була вільною", – сказав Володимир Зеленський під час церемонії, яка відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

Також він подякував батькам українських Героїв за виховання таких дітей.

"Золоту Зірку" Героя України отримали троє військових особисто.

Крім цього, президент вручив нагороди рідним сімнадцяти полеглих бійців. 

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