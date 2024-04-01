Протягом березня ЗСУ ліквідували понад 28 000 окупантів та майже 1000 артсистем РФ

За місяць окупанти втратили більш як 5000 одиниць озброєння та військової техніки.

Протягом березня українські військові ліквідували близько 28 200 окупантів та 5039 одиниць озброєння та військової техніки Росії.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:

376 танків

739 бойових броньованих машин

976 артилерійських систем

23 РСЗВ

53 установки ППО

1 корабель

1546 одиниць автотехніки

215 одиниць спецтехніки.

Фото: Олександр Павлюк Втрати окупантів за березень

Окрім цього, нашими захисниками збито 2 літаки, а також 963 БпЛА та 145 ворожих ракет.

Cили оборони півдня України теж підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень. Протягом місяця затонув російський сторожовий корабель "Сергей Котов", а також пошкоджені великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс".