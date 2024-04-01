Протягом березня ЗСУ ліквідували понад 28 000 окупантів та майже 1000 артсистем РФ

Протягом березня українські військові ліквідували близько 28 200 окупантів та 5039 одиниць озброєння та військової техніки Росії.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:
- 376 танків
- 739 бойових броньованих машин
- 976 артилерійських систем
- 23 РСЗВ
- 53 установки ППО
- 1 корабель
- 1546 одиниць автотехніки
- 215 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками збито 2 літаки, а також 963 БпЛА та 145 ворожих ракет.
Cили оборони півдня України теж підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень. Протягом місяця затонув російський сторожовий корабель "Сергей Котов", а також пошкоджені великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс".