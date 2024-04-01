Росія могла накопичити від 245 до 285 крилатих ракет "Калібр", — Defense Express

Аналізуючи заяву очільника ГУР МО, що Росія ймовірно накопичила достатню кількість "Калібрів" для ударів по Україні, експерти Defene Express оцінили, скільки таких ракет може бути у країни-агресора.

Defene Express зауважує, що це повідомлення може бути дисонуючим на тлі повідомлень про те, що окупанти перевели із Севастополя в Новоросійськ майже всі ракетоносії, окрім корвета "Циклон", де нібито немає технічної можливості завантажувати крилаті ракети на фрегати, корвети та підводні човни.

Видання зазначає, що у листопаді 2023 року за даними розвідки, росіяни мали 165 ракет Калібр. Також експерти зазначають, що, згідно з відомими на той час даними, темпи виробництва Калібрів Росією могли коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.

Тож, аналізуючи дані, впродовж наступних чотирьох місяців Росія практично не використовувала Калібри для обстрілів України, запас цих ракет міг зрости на кількість між 80 та 120 одиницями, вважають у Defense Express.

Таким чином зараз Росія може мати від 245 до 285 Калібрів.

"Для порівняння, чисто щоб проілюструвати тенденцію – станом на той же листопад 2023 року російські загарбники мали в запасі лише 160 крилатих ракет повітряного базування типів Х-101/555/55, тобто уже тут "на старті" кількість КР повітряного базування виявилась дещо меншою, аніж кількість "Калібрів"", — ідеться у повідомленні ЗМІ.

Також варто врахувати й наступний момент – в проміжок з 21 по 31 березня 2024 року російські загарбники відстріляли по Україні загалом 133 крилаті ракети повітряного базування Х-101/555/55. Тобто, запаси крилатих ракет у РФ дійсно вичерпалися, що, ймовірно, свідчить про достовірність слів Буданова щодо повернення "Калібрів" під час обстрілів України.