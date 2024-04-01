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Росіяни продовжують мілітаризацію підлітків в окупованому Маріуполі

Окупанти провели мілітаристський форум серед підлітків у Маріуполі.

Росіяни продовжують мілітаризацію підлітків в окупованому Маріуполі
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни провели мілітаристський форум серед підлітків в окупованому Маріуполі, пише Центр нацспротиву.

Окупанти продовжують промивати мізки українських підліткам та ідеалізувати російську армію під час форумів. Так, нещодавно росіяни провели молодіжний мілітаристський форум "Троянда Донбасу" у тимчасово окупованому Маріуполі.

"Місто, яке було майже повністю знищено росіянами, використовується ворогом для поширення своєї антилюдської ідеології", — кажуть у нацспротиві.

На форумі окупанти героїзували воєнних злочинців, які безпосередньо й знищували Маріуполь.

  • Про те як РФ намагається промивати мізки українським дітям, читайте у матеріалі "Мілітаризація, брехня та маніпуляції: як Росія робить з українських дітей фашистів".
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